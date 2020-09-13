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رياضة

إطلالة رومانسية على النيل.. محمد فضل ينشر صورة جديدة مع زوجته.. شاهد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:35 م
محمد فضل وزوجته
محمد فضل وزوجته
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محمد بدران

نشر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستغرام " . 


وظهرت محمد فضل  علي النيل بإطلالة رومانسية بصحبة زوجته، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وانهالت عليه الكثير من التعليقات.

يذكر أن محمد فضل انضم للأهلى من الصيد 1997، صعد للفريق الأول موسم 2002/ 2003، ومنه للإسماعيلى 3 سنوات، ثم عاد للأهلى موسم 2009/2010 ومنه لسموحة موسم 2012/2013، ثم المقاولون العرب والإنتاج الحربي.

يلتقى يوم الإثنين القادم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندرى فى إطار الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز.

ويتصدر المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 71 نقطة ويتبقى له خطوة واحدة تفصله عن اقتناص اللقب المحلي ونيل ثلاث نقاط من أجل حصد درع الدوري المحلي رقم 42




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