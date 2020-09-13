غرق طفل بالبيضاء دقهلية داخل حفرة لأعمدة الضغط العالي



وبالمتابعه تبين غرقه في حفرة معدة لأساسات تركيب أبراج كهرباء الضغط العالي.



ويسؤال عم الطفل اكد أن الأهالي عثروا علي الجثة داخل حفرة مخصصة لأعمدة الضغط العالي، ولأنها محفوره منذ ما يقرب من عام، تجمعت فيها المياه وينزل بها الأطفال إلا أن الطفل غرق بها.



تم نقل الجثة إلي المستشفى، وورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.