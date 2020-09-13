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حوادث

غرق طفل بالبيضاء دقهلية داخل حفرة لأعمدة الضغط العالي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:14 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقي طفل بمحافظة الدقهلية ، مصرعه غرقا داخل حفرة لأعمدة الضغط العالي بقرية " البيضاء" التابعة لمركز تمي الأمديد، أثناء الاستحمام بها.

وورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ أهالي قرية" البيضاء" باختفاء الطفل محمود إبراهيم كمال، 6 اعوام .

وبالمتابعه تبين غرقه في حفرة معدة لأساسات تركيب أبراج كهرباء الضغط العالي.

ويسؤال عم الطفل اكد أن الأهالي عثروا علي الجثة داخل حفرة مخصصة لأعمدة الضغط العالي، ولأنها محفوره منذ ما يقرب من عام، تجمعت فيها المياه وينزل بها الأطفال إلا أن الطفل غرق بها.

تم نقل الجثة إلي المستشفى، وورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.
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