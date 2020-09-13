غرق طفل بالبيضاء دقهلية داخل حفرة لأعمدة الضغط العالي

لقي طفل بمحافظة الدقهلية ، مصرعه غرقا داخل حفرة لأعمدة الضغط العالي بقرية " البيضاء" التابعة لمركز تمي الأمديد، أثناء الاستحمام بها.
وورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ أهالي قرية" البيضاء" باختفاء الطفل محمود إبراهيم كمال، 6 اعوام .
وبالمتابعه تبين غرقه في حفرة معدة لأساسات تركيب أبراج كهرباء الضغط العالي.
ويسؤال عم الطفل اكد أن الأهالي عثروا علي الجثة داخل حفرة مخصصة لأعمدة الضغط العالي، ولأنها محفوره منذ ما يقرب من عام، تجمعت فيها المياه وينزل بها الأطفال إلا أن الطفل غرق بها.
تم نقل الجثة إلي المستشفى، وورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.
وورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ أهالي قرية" البيضاء" باختفاء الطفل محمود إبراهيم كمال، 6 اعوام .
وبالمتابعه تبين غرقه في حفرة معدة لأساسات تركيب أبراج كهرباء الضغط العالي.
ويسؤال عم الطفل اكد أن الأهالي عثروا علي الجثة داخل حفرة مخصصة لأعمدة الضغط العالي، ولأنها محفوره منذ ما يقرب من عام، تجمعت فيها المياه وينزل بها الأطفال إلا أن الطفل غرق بها.
تم نقل الجثة إلي المستشفى، وورد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.