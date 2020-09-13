AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو وردة يشارك متابعيه صورة من إجازته الصيفية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:23 م
عمرو وردة
عمرو وردة
Advertisements
محمد بدران



نشر عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادى باوك اليوناني، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر عمرو وردة  في الصورة على شاطئ البحر، يرتدي شورت وتيشيرت باللون الأبيض أثناء قضاء الإجازة الصيفية، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


وكان عمرو وردة قد قطع إعارته مع أيل لاريسا اليوناني؛ بعد اتهامه بعدم الالتزام في التدريبات، ليعود إلى نادي باوك.

وارتبط اسم وردة بالعديد من الأندية مؤخرا منها بيراميدز وأوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني الذي يضم مواطنه أحمد حسن كوكا، إضافةً إلى عدة عروض في الدوريين التركي والسويسري.


View this post on Instagram

🙂👍

A post shared by Amr Warda (@ammrwardda) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أحدث ظهور له.. شاهد عمرو وردة بصحبة الشيف نصرت

نجم اليونان.. شاهد أحدث ظهور لـ عمرو وردة على إنستجرام

عمرو وردة يشارك جمهوره صورة من إجازته الصيفية

عمرو وردة يشارك متابعيه بصورة جديدة.. شاهد

شاهد .. أحدث ظهور لـ عمرو وردة على إنستجرام

عاري الصدر.. عمرو وردة يشارك متابعيه صورة جديدة.. شاهد

ترشيحاتنا

تركيا تسحب سفينة التنقيب من المتوسط .. واليونان: خطوة إيجابية

الأعلى للإعلام يحقق مع رضوى الشربيني

لوك جديد.. منة فضالي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أرخص هاتف ذكي في مصر من أوبو.. وكيفية إصلاح مشاكل هواتف آيفون الشائعة

آسر ياسين يستعيد ذكريات الطفولة بصورة فى الصغر

أخبار الرياضة.. محمد صلاح مطلوب في برشلونة.. شوبير يتقدم ببلاغ جديد ضد نجم الزمالك.. خطوة واحدة تفصل إيهاب جلال عن تدريب بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجال الأكثر عرضة.. دراسة تكشف عن عمر إصابة الشخص بـ نوبة قلبية

بمكياج بسيط وابتسامة.. لقاء الخميسي تبرز جمالها في أحدث ظهور

مصممة أزياء تكشف عن الاستايلات الأنسب لخريف وشتاء 2020 - 2021.. صور