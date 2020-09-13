أعطت درسا فى الدبلوماسية.. عبد الستار حتيتة: مصر عملت على الحد من التغول التركي في ليبيا.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، إن مصر لم تعمل بشكل منفرد في مواجهة تركيا، لكن وضعت الملف أمام المجتمع الدولي والأطراف المعنية، مشيرا إلى أن مصر أعطت الجميع درسًا في الدبلوماسية.





وتابع مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر عملت على الحد من التغول التركي في ليبيا.





وأكد أن هناك مستشارين عسكريين وأمنيين وسياسيين حول أدوغان، لهم باع طويل في العمل الإرهابي، مؤكدا أن مصر تدخلت في الملف الليبي ليس من أجل محاربة تركيا ولكن من أجل إنقاذ الليبيين وصنع السلام





وأردف أن الانتفاضة التي قامت بها بعض الدول الأوروبية مثل قبرص وفرنسا واليونان جعلت تركيا تشعر أنها محاصرة.