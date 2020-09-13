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رياضة

وصول حافلة الزمالك لملعب المباراة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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ملك موسى
وصلت منذ قليل  حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي.

استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

واعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن  التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الانتاج الحربي 

جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جنش 
خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمود الونش – أحمد عيد 
خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – محمد أوناجم – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي
خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل وحاتم محمد سكر ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وكريم بامبو  وسيف فاروق جعفر  وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد.
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