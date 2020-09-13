AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس لجنة مكافحة كورونا: تطوعت أنا وابني لاختبار اللقاح.. ونحتاج 6 آلاف متطوع ..فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:25 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
كشف حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن شروط التطوع لاختبار لقاحات فيروس كورونا، مضيفا "أنا شخصيا وابنى سجلنا كمتطوعين لتلقي اللقاح، ونحتاج إلى 6 آلاف متطوع لانتهاء الدراسة، وأعتقد أنه على أول العام المقبل سنبدأ مرحلة التصنيع حال انتهاء اختبار اللقاح".

وقال "حسني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"، «شروط التطوع لتلقي لقاح كورونا تتضمن أن تكون الفئة العمرية للمتطوعين تبدأ من 18 عاما فأكثر، وأن يكون المتطوع مقيم بمصر، ولديه القدرة النفسية لخوض التجرية، ولا يعاني من حمى أو سعال أو حساسية قبل 14 يوما من تقدمه، فضلا عن عدم جواز تقدم مرضى الصرع والتشنج والأوعية الدموية والقلب».

وتابع «السيدات الحوامل ومن لهن  الرغبة بالحمل خلال العام المقبل ممنوعات من التطوع لتلقي لقاح كورونا»، مشيرا إلى أن التجارب السريرية للقاحات تمر بـ 3 مراحل بصفة عامة.

وأكمل «المصريون لن يكونوا فئران تجارب، لن نعطي أي مواطن اللقاح إلا بعد التأكد من التجارب خلال أول مرحلتين، وهو ما حدث»، متابعا «من اامرجح أن تحدث أعراض جانبية طفيفة بعد تلقي المتطوع اللقاح مثل ارتفاع الحرارة بقيمة نصف درجة أو التهابات بسيطة بالجيوب الأنفية لمدة لا تتخطى يومين أو 3 أيام».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقل حصيلة منذ 29 أبريل.. روسيا تسجل أقل من 6 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

لقاح واعد ضد كورونا.. إقبال كثيف على التجارب في الإمارات

الصحة تكشف عن شروط التطوع لـ تجربة لقاح كورونا ..فيديو

وزيرة الصحة تعلن شروط انضمام المتطوعين لتجربة لقاح فيروس كورونا

الصحة تعلن عن خبر سار بشأن إنتاج لقاح كورونا في مصر .. شروط انضمام المتطوعين للتجارب السريرية .. وخطة متكاملة للكثافات وتأمين طلبة المدارس

بشرى سارة.. المصل واللقاح: مصر على أعتاب إنتاج لقاح لـ كورونا

ترشيحاتنا

الحي أبقى من الميت.. خطيبة أمير شاهين نسخة طبق الأصل من حبيبته الراحلة ميرنا المهندس

سترك يا رب.. الفنانة مها أحمد: «بيتى غرق مايه ومش عارفين إيه السبب»

خطوة للخلف.. أحمد حسن: رمضان صبحي الخاسر الأكبر من الانتقال لـ بيراميدز

تابع فض التشابكات بين الأوقاف والزراعة.. مدبولي: قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية بالمحافظات

فرق عمر صادم بين أمير شاهين وخطيبته منة جاب الله

الوزراء: بدء حملة إزالة المخالفات للمتخلفين عن دفع جدية التصالح أول أكتوبر.. إنفوجراف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الباستا فلورا بخطوات بسيطة

تحذير جديد من هاني الناظر بشأن الكمامة.. ماذا قال؟

أسعار MINI ميني 2020 في مصر