نهضة متكاملة.. سيناء على اعتاب مرحلة غير مسبوقة من التنمية بفضل المشروعات القومية

تشهد محافظة شمال سيناء، تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال العام المالي الحالي 2020/2021م ، والتي تحقق مزيد من الخدمات لابناء المحافظة، في إطار الاهتمام الذي يولية الرئيس عبدالفتاح السيسي من اجل تنمية وتعمير سيناء .



وقال اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ ، انه يتم إقامة حي جديد بمنطقة السبيل بالعريش، بإجمالي 89 عمارة تضم 2136 وحدة سكنية، علي مساحة 90 م2 للوحدة، و تم الانتهاء من المرحلة الأولى بإنشاء 50 عمارة سكنية، تضم 1200 وحدة سكنية.



10 ألاف وحدة برفح الجديدة





محطتين لمياه الشرب غرب العريش

وأضاف أنه سيتم تشغيل محطتين اخريين غرب ميناء العريش البحري واللتان تمثلان إضافة قوية لمنظومة المياه ،بما يعمل علي حل مشاكل المياه في أحياء الريسة، وأبو صقل وضاحية السلام والمناطق المرتفعة بكرم ابو نجيله.



وأوضح ، أنه من بين المشروعات الجارى العمل فيها، محطة تحليه المياه بأبو صقل بالعريش بطاقة 10000 م٣ ي ، ومحطة لتحليه المياه في منطقة السكادرة بالشيخ زويد بطاقة إنتاجية 5000 م٣ /ي..



مجمع صناعات المساعيد

كما يجرى العمل في إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة المقرر إقامته فى المساعيد بالعريش والذي يشمل إقامة عدد من المشروعات والورش الصناعية الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة وتقديم تيسيرات لتشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات، وسيتم توفير المرافق والخدمات المطلوبة للمنطقة ، وكذلك المنطقة الصناعية فى بئر العبد التى تم طرحها على كافة المستثمرين بالضوابط والاشتراطات والتيسيرات المقررة.



من جانبه قال المهندس ناجي ابراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، انه تم الانتهاء من شبكة مياه كاملة لقرية الروضة ببئر العبد ، بطول 14 كيلو مترا، علاوة علي تنفيذ خزان ارضي سعة 1000 م٣ و الانتهاء من شبكة طرق داخل القرية بطول 6 كيلو متر.



رفع كفاءة مساكن قرية الروضة

وأوضح، أنه تم رفع كفاءة جميع مساكن قرية الروضة وتوابعها، بعدد 538 منزل، بينها 375 بالقرية الأم ، و 163 فى التوابع السكنية للقرية ، إضافة ل 51 منزل آيلة للسقوط تم إزالته، وإنشائها بالكامل من جديد ،.كما يجرى إنشاء مركز شباب متكامل ، بتكلفة 7.5 مليون جنيه. وقد تم تطويره بالكامل وإضافة مقرات تقدم كل أوجه الخدمة الرياضية والترفيهية لشباب القرية.



كما سيتم تسليم المنتفعين من مناطق التجمعات التنموية والزراعية بمركزي الحسنة ونخل،وعددها 18 تجمعت ، لتنفيذ سياسة التوطين للسكان من مختلف محافظات مصر، وذلك بعد تقدم أعداد كبيرة للحصول علي منزل ومزرعة بمشروع التجمعات التنموية بسيناء ، لأن هذا سيساعد علي إعادة توزيع وتوطين السكان في عدة مناطق في سيناء.



14 عمارة جديدة بالمساعيد

وأكد ان جهاز تعمير سيناء يتولي كذلك تجديد 4 عمارات بحى المساعيد .. الى جانب اقامة 14 عمارة أخرى خلال العام الجارى ، وهناك 4 عمارات أخرى فى العام المالي الجديد.



وقال المهندس محمد رضوان، مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، ان من بين المشروعات المخطط افتتاحها سوق الجملة غرب مدينة العريش، بتكلفة 167 مليون جنيه لحل مشكلة السوق القديم لخدمة الأهالي والتجار، وتوفير كافة احتياجات المحافظة من الخضروات والفواكه، وذلك ضمن المشروعات الخدمية للمواطنين بالمحافظة .وأكد ، بأن السوق سيحدث طفرة تغيير كبيرة فى المحافظة وذلك بإيجاد وسائل لحفظ الخضروات والفاكهة.



الاهتمام بالقطاع الصحي

من جانبه قال الدكتور طارق كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، انه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير مبني المستشفي ، والتي تشمل تطوير كافة الأقسام الخاصة بالمستشفى " استقبال وطوارئ- علاج طبيعي – حروق- أقسام خدمية معاونة – أشعة – صيدلية - وقسطرة القلب – رنين مغناطيسي – قسم النسا والتوليد". كما تم تطوير غرفة الفرم النفايات بالمستشفى .





وأضاف أنه سيتم استحداث مبنى الغسيل الكلوى ، ليضم 60 ماكينة غسيل كلوي وباقي الخدمات المساندة لضمان حصول مرضي الفشل الكلوي علي حقهم في الجلسات الأسبوعية .



بدوره قال العميد ماجد محمد احمد رئيس مدينة العريش، انه تم الانتهاء من أعمال التطوير في 5 ميادين رئيسية، وهي الساعة والقاهرة والنصر والعتلاوي والميناء .



محطات تحلية لمياه الآبار

وقال المهندس احمد عبد الحليم نائب رئيس مدينة الحسنة انه تم الانتهاء من مراحل بناء محطة تحليه مياه الابار بقرية القسيمة للعمل على رفع معدل الضخ اليومى وصولا لـ( 500) متر مكعب لتغطية احتياجات القرية والتجمعات المجاورة ، والانتهاء إنشاء محطة تحلية مياه الأبار بمدينة الحسنة علي مساحة أوسع ليصل الضخ اليومي(300) م3 ، وليصبح إجمالي الإنتاج اليومي (1500) متر م3\ي لمواكبة الزيادة السكانية وتغطيه برامج المياه بالمدينة والقرى التابعة للمركز.



وقال الدكتور محمد هجرس رئيس مدينة الشيخ زويد، انه سيتم الإنتهاء من مشروع خط كهرباء مدينة الشيخ زويد بجهد 22 كيلو فولت، حيث سيعمل ذلك علي إنهاء مشكلة الكهرباء في المدينة والأحياء التابعة لها ويحقق للأسر احتياجاتها من المياه عن طريق محطات التحلية التي تعتمد في تشغيلها علي الكهرباء



واكد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، انه تم افتتاح عدد من المشروعات الانشائية والخدمية في اطار الاحتفال بأعياد تحرير سيناء أبريل 2020م .





وتتضمن غرف البيانات المركزية والمنظومة الأمنية ، والمبنى الادارى ، ومبنى الإدارة الطبية، محطة تحلية المياه بالجامعة، وذلك بافتتاح مبنى كلية التجارة، ومبنى دار الضيافة بالجامعة، ومبنى كلية الطب .





كما تم افتتاح عدد من المشروعات الإنتاجية بمزرعة الجامعة وهى:"المرحلة الأولى من مشروع الأحواض السمكية المكثف، وعنابر إنتاج السمان، وعنابر الأرانب، الي جانب عنابر تربية الدواجن والتي تستهدف توفير احتياجات أهالي شمال سيناء من هذه المشروعات بأسعار تنافسية مع الأسواق المحلية.







شوشة: المشروعات الصغيرة توفر فرص عمل حقيقية لشباب سيناء

اقرا ايضا

وأكد اللواء شوشة انه سيتم انتهاء تنفيذ المرحلة الاولي من مدينة رفح الجديدة التي تضم 10 آلاف وحدة سكنية، علي مساحة 120 م2، إلي جانب إنشاء 400 منزل بدوي، وتتضمن المدينة الجديدة خدمات مركزية وفرعية بها محلات تجارية وحضانات ومدارس.وأكد شوشة، انه تم الانتهاء من جميع توصيلات شبكة مياه الشرب الجديدة بمدينة العريش، وتكلفت نحو مليار جنية ،وتم توصيل المياه الى المنازل فى منطقة كرم أبو نجيلة وفى منطقة المساعيد بنسبة 100% لتوصيلات المواطنين ، وجاري استكمال الأعمال فى باقى المناطق بالصفا والخزان وشرق الوادى ( الريسة وضاحية السلام والعبور وأبو صقل ) خلال العام الجاري 2020م.