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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية بالطور استعدادا لافتتاحها

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:40 م
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاعمال في  المشروعات التنموية والخدمية بمدينة طور سيناء إستعدادًا لافتتاحها قريبا 
خلال الجولة  التي قام بها  بطور سيناء برفقته  اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، وأحمد عبد العظيم رئيس المدينة وعدد من  القيادات التنفيذية والأمنية.

 وقد تفقد  المحافظ أعمال انشاء البوابات والتجميل والميادين بالمدخل والطريق أمام الديوان العام وأعمال شارع 306 الذي يشمل 24 محل تجاري حضاري يوفر عدد 24 فرصة عمل مباشرة 96 فرصة عمل غير مياشرة لاهالي مدينة طور سيناء، مزودة بدورات مياه حريمي ورجالي، وخيام لعرض المنتجات البدوية.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش المدينة، وميدان أفريقيا والجداريات واعمال التجميل بطريق الكورنيش وذلك قبيل افتتاح تلك المشروعات لتمثل طفرة تنموية خدمية كبري لاهالي مدينة طور سيناء  و زوارها .

 وكانت استعدت مدينة طور سيناء  لافتتاح الكورنيش  وممشي اهل مصر وعدد من المشروعات الخدمية   مثل شارع ٣٠٦  وميدان افريقيا والشاطئ العام .
 اقرا ايضا : 
محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية بالطور استعدادا لافتتاحها
محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية بالطور استعدادا لافتتاحها
محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية بالطور استعدادا لافتتاحها
محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال في المشروعات التنموية والخدمية بالطور استعدادا لافتتاحها
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