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الشريف: البرلمان الظهير المساند للدولة.. وإنجازاته "خارقة للعادة"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن الإرادة السياسية القوية لدى القيادة، والإخلاص وحب الوطن لدى الشعب، دفعت مجلس النواب أن ينجز إنجازًا خارقًا للعادة.

وأضاف "الشريف"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن جميع أعضاء مجلس النواب كانوا متخوفين من من عدم قبول الشعب مشروعات الإصلاح الاقتصادي، لكن الثقة التي أعطاها الشعب للقيادة هي من جعلت المجلس يصدر تلك القوانين.

وأكد أن المجلس التشريعي المصري كان الظهير المساند للدولة في التشريع والرقابة، لافتًا إلى أن البرلمان المكون بعد دستور 2014، أصدر 878 مشروع قانون، وناقش عدد المواد بلغت 1520 مادة، بجانب عدد كبير من الاتفاقيات.

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