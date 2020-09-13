حان وقت المواجهة.. معارضو أردوغان يقفون بالمرصاد.. كليجدار: العدالة والتنمية يجر تركيا إلى بحر من الأزمات.. داود أوغلو: سياساته خاطئة وأوصل الدولة لمرحلة الإنهاك

- أكبر معارضي أردوغان يدعو لاجتماع طارئ لبحث آخر تطورات أزمة شرق المتوسط - أردوغان يتهم كليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري بالخيانة والوقوف في صف اليونان

- داود أوغلو يدعو أردوغان لمناظرة تلفزيونية





دعا زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، كمال كيليجدار أوغلو، إلى اجتماع طارئ للمجلس التنفيذي المركزي للحزب لمناقشة آخر التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، حيث هناك خلاف بين تركيا واليونان بشأن موارد الهيدروكربون.





ويتطلع حزب الشعب الجمهوري إلى تقييم التطورات الأخيرة في المنطقة في اجتماع استثنائي لحزبه، حسبما أفاد موقع "أحوال" الإخباري يوم الأحد، نقلًا عن بيان صادر عن المكتب الصحفي لحزب الشعب الجمهوري.





ووصلت دعوة كيليجدار أوغلو في الوقت الذي سحبت فيه تركيا يوم الأحد سفينة الأبحاث الزلزالية Oruç Reis من المياه المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، عائدة إلى المياه بالقرب من مقاطعة أنطاليا الجنوبية وسط توترات تختمر في المنطقة بين أثينا وأنقرة بشأن الموارد الهيدروكربونية.





وسجل حزب الشعب الجمهوري انتقادًا للحكومة بسبب سياستها الخارجية في المنطقة، قائلًا إن حزب العدالة والتنمية يجر البلاد إلى أزمة.





وفي الشهر الماضي، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوري بالوقوف إلى جانب أثينا في النزاع و "النطق بنبرة وسائل الإعلام اليونانية (الانتقادية)"









وقال داود أوغلو، وفقا لما نقلته عنه صحيفة "أحوال" التركية إنه إذا كان حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان يتطلع إلى مناظرة مع حزب المستقبل المعارض الجديد، فإن الأخير مستعد للقيام بذلك.





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وأضاف داود أوغلو: "هذا هو حديثنا، دعونا نناقش معهم الأمر الذي يحلو لهم، في ظل الظروف التي يحبونها على محطة التلفزيون التي يختارونها، يمكنهم أن يضعوا أمامنا من يختارونه، وسنأتي أيضًا، مع موظفينا''





شارك أردوغان آخر مرة في مناظرة سياسية على شاشة التلفزيون عام 2002، قبل توليه منصبه السابق كـ رئيس للوزراء.





وكان داود أوغلو رئيسًا للوزراء ورئيسًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم من عام 2014 إلى عام 2016 حتى اختلف مع أردوغان وأُجبر على التنحي.





واستقال من الحزب في سبتمبر من العام الماضي قبل أن يؤسس حزب المستقبل المنافس لحزب العدالة والتنمية في ديسمبر.





وقال داود أوغلو في إشارة إلى أردوغان: "سنرد على كل ادعاء، وسندرج واحدًا تلو الآخر بديلًا لسياساته الخاطئة".





وانتقد زعيم حزب المستقبل طريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا، قائلًا إن "المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس يتم إرسالهم إلى منازلهم في وسائل النقل العام ويعمل العاملون الصحيون إلى درجة الإنهاك".





كما انتقد داود أوغلو حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب أدائه الاقتصادي، قائلًا إن التصنيف الائتماني للبلاد قد تراجع إلى مستوى أدنى من 25 عامًا.





وخفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف ديون تركيا إلى "B2" يوم الجمعة، مشيرة إلى زيادة نقاط الضعف الخارجية وتآكل الهوامش المالية الوقائية في البلاد وسط التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.



