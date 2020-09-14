"صدى البلد" يواصل نشر شكاوى ومقترحات رواد السوشيال ميديا لتطوير الخدمات بوحدات المرور

يواصل موقع "صدى البلد" الاخبارى رصد شكاوى ومقترحات المواطنين المترددين على ومجمعات ووحدات المرور ، لارسالها إلى وزارة الداخلية للعمل على حل اى مشاكل تواجهه المترددين على الوحدات ، وكذا تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .





فقد دون عدد من المواطنين بعض الشكاوى من سوء الخدمة المقدمة والتكدس داخل وحدات المرور بالقاهرة .





وطالب المواطنون عبر السوشيال ميديا وصفحة أخبار مرور مصر وزارة الداخلية بمزيد من التطوير داخل الوحدات تخفيفا عليهم لتقليل الوقت والجهد ، مطالبين المسئولين عن وحدات المرور بتطوير مستوى الخدمات المقدمة والقضاء على السلبيات .





وبالرجوع إلى أحد المسئولين بوزارة الداخلية أفاد أن هناك متابعة مستمرة لفحص ودراسة جميع الشكاوى والمقترحات التى تنشر يوميا عبر السوشيال ميديا وصفحة أخبار مرور مصر ، وجار العمل علي دراستها وحلها لرفع اى معاناة عن كآهل المواطنين.





ومن خلال التعاون بين موقع صدى البلد الاخبارى والمسئولين بصفحة أخبار مرور مصر تم الترويج لتلك الشكاوى للعمل على توصيلها وحلها من قبل وزارة الداخلية وتقديم خدمة مميزة للمواطنين .





جدير بالذكر ، أن المسئولين عن صفحة أخبار مرور مصر هدفهم تقديم خدمة مميزة للمشتركين فى الصفحة ، من خلال تقديم النشرات المرورية على مدار الساعه .





وكذا رصد اى حوادث او تعطل بالطرق على مستوى الجمهورية لتجنب المواطنين السير فيها وتفادى الزحام .





وايضا ابراز حجم الانجازات للمشاريع القومية التى تتعلق بتطوير الطرق والكبارى ، وكذا تقديم خدمة اضافيه بحاله الطقس اليومية .





واليكم نص الشكاوى والمقترحات المنشوره عبر السوشيال ميديا وصفحة أخبار مرور مصر .



