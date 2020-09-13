"مصر مش هتعطش وعندنا حصالة".. المتحدث باسم وزارة الري يوجه عدة رسائل.. فيديو





وتابع، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن السد العالي على أتم الاستعداد للتعامل مع الفيضانات بمختلف أحجامها وكثافتها، مشددا على أن السد العالي يقوم بحجز الفائض من مياه الفيضان لحماية مصر والاستفادة منها بالشكل الأمثل.





وأكمل: أن الفيضانات كانت تحدث على مدار الأعوام الماضية بمختلف قوتها، معقبا: هناك سنوات تعرف بالسنوات العجاف تمر على البلاد ولكن لدينا حصالة وهي بحيرة ناصر والسد العالي، مشددا: "مصر مش هتعطش".





وفيما يخص مفاوضات سد النهضة، أوضح أن آخر التطورات تمثلت في تسليم التقارير الخاصة بكل دولة إلى الاتحاد الإفريقي، لدراسة أوجه الاختلاف بين البلاد.

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن لجنة إيراد النهر تعد في انعقاد دائم لمتابعة آخر تطورات النهر، معقبا: حجم الفيضانات هذا العام أعلى من المتوسط.