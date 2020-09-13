AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الشرق الأوسط: مصر تحشد لموقفها بشأن سد النهضة في أمريكا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:56 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، بأن مصر تسعى في الوقت الراهن لحشد موقفها في الولايات المتحدة بشأن سد النهضة، وذلك قبل أيام من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع إثيوبيا. 

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأحد، "لا يزال الغموض يحيط بمسار المفاوضات بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي".

وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أن ملف السد لن ينتهي إلا بتوقيع اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة.

وأضاف "التوصل لاتفاق في المفاوضات يحتاج لقرار من القيادات السياسية العليا في الدول الثلاث".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عبر للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التزام بلاده بتسهيل الوصول لاتفاق عادل حول سد النهضة.

وكانت إثيوبيا أعلنت إتمام عملية الملء الأولى للسد، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل .. الرى : استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة حول سد النهضة

السودان: نرفض أي إجراء أحادي قبل التوصل لاتفاق حول سد النهضة

بسبب سد النهضة .. أمريكا تدرس حجب المساعدات عن إثيوبيا.. وخبراء: خطوة للفت نظر أديس أبابا.. وتعنت أبي أحمد بحرج ترامب.. مصر والسودان تبديان مرونة فى المفاوضات

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مبررات موقف مصر العاقل فى مواجهة «سد النهضة»

لتعارضه مع اتفاق المبادىء.. مصر تعترض على الاجراء الأحادى لملء سد النهضة

وزير الرى السابق لصدى البلد: الملء الأول لسد النهضة الإثيوبى لن يؤثر على مصر

ترشيحاتنا

خطوة واحدة تفصل تولي إيهاب جلال تدريب بيراميدز رسميا

بمناسبة عودة الشيخ حمدان بن راشد.. رسالة عاجلة من ولي عهد الكويت لــ حاكم دبي

أخبار الحوادث.. ضبط قاتل صاحب مطعم فى الهرم.. ولغز مقتل خليجية داخل شقتها بالجيزة

شرطية تعثر على طفلة حديثة الولادة داخل كيس وبظهره سكين حاد.. صور

حرب جنش وأبو جبل .. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

أخبار الرياضة.. محمد صلاح مطلوب في برشلونة.. شوبير يتقدم ببلاغ جديد ضد نجم الزمالك.. خطوة واحدة تفصل إيهاب جلال عن تدريب بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج بسيط وابتسامة.. لقاء الخميسي تبرز جمالها في أحدث ظهور

مصممة أزياء تكشف عن الاستايلات الأنسب لخريف وشتاء 2020 - 2021.. صور

بـ وردة في الشعر.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة