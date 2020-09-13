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رياضة

أحمد شوبير يهنئ سيف زاهر بعيد ميلاده

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:54 م
شوبير وزاهر
شوبير وزاهر
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محمد بدران

هنأ الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي السابق ، صديقه الإعلامى سيف زاهر بمناسبة عيد ميلاده، وقدم له التمنيات بمزيد من الصحة والعمر.


وشارك شوبير، صورة تجمعه بزاهر عبر انستجرام، وعلق عليها قائلًا :" ‏عيد ميلاد سعيد للزميل العزيز سيف زاهر .. كل سنة وأنت طيب 🎉🎁".


يلتقى، الاثنين ، فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندرى فى إطار الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز.


ويتصدر المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 71 نقطة ويتبقى له خطوة واحدة تفصله عن اقتناص اللقب المحلي ونيل ثلاث نقاط من أجل حصد درع الدوري المحلي رقم 42.


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