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رياضة

رضا عبد العال: الدفع بـ جنش في مباراة الإنتاج غلطة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:55 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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حسام الحارتي
قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، إن الزمالك حقق الفوز اليوم على فريق الإنتاج بدون الاهتمام بالأداء أو وجود خطة معينة.

وأضاف رضا عبد العال، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، ويقدمه الإعلامي "محمد فاروق"، أن الإنتاج قدم مباراة جيدة، وكان يسعى لتحقيق التعادل أمام الزمالك وليس لتحقيق الفوز.

وتابع نجم الكرة المصرية السابق، أن عدم التركيز سبب إهدار باسم مرسي فرصة تحقيق هدف التعادل وتفاجأ بالكرة أمام مرمى جنش.


وأكد أن "كارتيرون أخطأ في الدفع بجنش أساسيًا في مباراة الإنتاج الحربي".


وانتهت أحداث مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بفوز الأبيض بهدف نظيف والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

تمكن نادي الزمالك من التقدم بالهدف الأول في مرمى الإنتاج الحربي.

جاء الهدف من ركنية مميزة في الدقيقة 63 مررها اسلام جابر ولمسها الونش برأسية لتصل على رأس مصطفى محمد الذي يسددها بقوة على يمين عامر عامر لتسكن الشباك.

وأصبح رصيد الأبيض 55 نقطة ويستمر في السيطرة على المركز الثاني، والانتاج يتجمد رصيده عند النقطة 30 في المركز التاسع. 

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