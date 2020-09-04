رضا عبد العال عن إلغاء هدف دجلة: الحكام بتلعب مع الأهلي.. وهيخسر إفريقيًا بسبب الظلم ده

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وكان خالد رضا ، أحرز هدف التعادل لدجلة فى الدقيقة 63 ، قبل ان يعود جهاد جريشة ، الي الـ VAR، ويلغي الهدف بداعي التسلل .









وكتب ابراهيم فايق ، تويتة :"اتفرجت علي هدف دجلة الملغي كذا مرة ، ومفهمتش الجول اتلغي ليه؟! حد عنده تفسير؟"









ليرد عليه رضا عبد العال قائلا:" التفسير الوحيد ان الأهلي بيلعب بـ 11 لاعب وحكام الـ VAR وجهاد جريشة ، والظلم دا هيجي علي الفريق فى أفريقيا .







