قبل إطلاقها بساعات.. تعرف على سعر ومواصفات سلسلة ألعاب الفيديو إكس بوكس

ستطلق شركة مايكروسوفت ، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر، سلسلة إكس بوكس لألعاب الفيديو Xbox Series S وXbox Series X ، حيث ستكون Xbox Series S هى السلسلة الأرخص والأصغر من نوعها لمنصات الألعاب.





وبحسب موقع The Verge فإن سعر منصة Xbox Series S سيكون 299 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 4.730 جنيه مصرى، مع خدمة اشتراك لكل منصات اكس بوكس بقيمة 25 دولارا شهريا، أى ما يعادل 395 جنيها مصريا.









وستأتي منصة ألعاب Xbox Series S الجديدة، بدعم الألعاب بدقة 1440 بيكسل، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز في الثانية، كما تمتاز بميزة تتبع الأشعة DirectX RayTracing.





وكما تأتي منصة Xbox Series S ، مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت، وستدعم تشغيل الوسائط المتعددة بدقة 4K، إلى جانب دعم رفع دقة الألعاب إلى دقة 4K.





أما سعر المنصة الأخرى Xbox Series X فسيبدأ من حوالى 499 دولار أمريكي، أى ما يعادل حوالى 7883 ألف جنيه مصرى، مع قيمة اشتراك شهرية 35 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 551 جنيها مصريا.



