نتعامل مع الوضع بشكل دقيق.. المتحدث باسم الري يوضح آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.. فيديو

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن لجنة متابعة إيراد النهر برئاسة وزير الري تتابع تطورات الفيضان وترصد من خلال أجهزة الوزارة الأمطار مبكرا، بنتعامل مع الوضع بشكل دقيق.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن معدلات ارتفاع الامطار التي رصدتها الأجهزة بتوضح انها أعلى من المتوسط، معقبا: السد العالي قادر على التعامل مع الفيضانات وحماية مصر من أي خطر.
وأوضح أن نسبة مياه الفيضان بتختلف من عام لآخر، حيث بيكون هناك سنوات يرتفع بها نسبة المياه مما يؤدي إلى حدوث فيضانات، وسنوات أخرى تعرف بالعجاف.
وأكمل: مخزون المياه في السد العالي يساعدنا في سنوات الجفاف، وفيما يخص مفاوضات سد النهضة، أوضح أن آخر التطورات تمثلت في تسليم التقارير النهائية بشكل منفصل إلى دولة جنوب إفريقيا، لدراسة أوجه الاختلاف بين البلاد.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن معدلات ارتفاع الامطار التي رصدتها الأجهزة بتوضح انها أعلى من المتوسط، معقبا: السد العالي قادر على التعامل مع الفيضانات وحماية مصر من أي خطر.
وأوضح أن نسبة مياه الفيضان بتختلف من عام لآخر، حيث بيكون هناك سنوات يرتفع بها نسبة المياه مما يؤدي إلى حدوث فيضانات، وسنوات أخرى تعرف بالعجاف.
وأكمل: مخزون المياه في السد العالي يساعدنا في سنوات الجفاف، وفيما يخص مفاوضات سد النهضة، أوضح أن آخر التطورات تمثلت في تسليم التقارير النهائية بشكل منفصل إلى دولة جنوب إفريقيا، لدراسة أوجه الاختلاف بين البلاد.