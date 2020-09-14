وزير الأوقاف: الحفاظ على نظافة المساجد من تعظيم شعائر الله وخدمتها شرف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الحفاظ على نظافة المساجد أو الإسهام في نظافتها ، وحرص العاملين به على نظافتها الدائمة وبذل أقصى ما في وسعهم لذلك ، هو من باب تعظيم شعائر الله ، " وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ " .





وأضاف وزير الأوقاف أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف ، و إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك ، فجدد النية ، وحول الوظيفة إلى رسالة ، واخدم بيت الله عز وجل بلا حدود ، ولا تدخر جهدا ولا وسعا ، وإذا كان الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) أجرا عظيما تحفه البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة ، فإن التقصير في المهام الواجب القيام بها وخيم العاقبة على المقصرين في ذلك من المكلفين به ، ومن ثمة وجب التفاني في العمل من كل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته .



