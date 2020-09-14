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ديني

وزير الأوقاف: الحفاظ على نظافة المساجد من تعظيم شعائر الله وخدمتها شرف

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
 أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الحفاظ على نظافة المساجد  أو الإسهام في نظافتها ، وحرص العاملين به على نظافتها الدائمة وبذل أقصى ما في وسعهم لذلك ، هو من باب تعظيم شعائر الله ، " وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ " . 

وأضاف وزير الأوقاف أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف ، و إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك ، فجدد النية ، وحول الوظيفة إلى رسالة ، واخدم بيت الله عز وجل بلا حدود ،  ولا تدخر جهدا ولا وسعا ، وإذا كان الأجر على خدمة بيوت الله (عز وجل) أجرا عظيما تحفه البركة في الدنيا والرحمة في الآخرة ، فإن التقصير في المهام الواجب القيام بها وخيم العاقبة على المقصرين في ذلك من المكلفين به ، ومن ثمة وجب التفاني في العمل من كل من شرفه الله (عز وجل) بخدمة بيوته  .   

وتابع: على كل عمار بيوت الله (عز وجل) وقاصديها تعظيم حرمات الله  عز وجل فيها  ، فندخلها في سكينة ووقار ، ونحافظ على نظافتها ، ونسهم في ذلك ما استطعنا ، ونأتيها في أحسن وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرا وباطنا ، استجابة لقول الله عز وجل : " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ " .
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