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بين الناس

مواطن يناشد مجلس الوزراء علاجه قبل بتر قدمه.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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رنا اشرف_مصور: ابراهيم قنديل
قضى عمره بين المستشفيات والأطباء محاولا إيجاد حل لقدمه و الارتياح من الأشعة والتحاليل و لكن دون جدوى، لمدة ١٥ عاما و هو يدلف بين الاحياء محاولا ايجاد اى امل لعلاجه ولكن بلا فائده.

فالمواطن علاء حالته تسوء يوما بعد يوم بالاضافه الى تعبه لعدم قدرته على الحركه و الذهاب للمستشفيات فهو يعانى من شلل اطفال فى قدمه و قيامه بحادث و بتر فى القدم الأخرى منذ ١٥ عام.

ويقول علاء محمد العزب البالغ من العمر ٦٠ عاما انه اصيب بشلل نصفى فى اليد و القدم و حالته فى القدم الاخرى انه قام بحادثه منذ ١٥ عاما وقام بتركيب شريحة ومسامير ومنذ فترة بدأت فى الالتهاب.

ويتابع قائلا إنه عند ذهابه لكل طبيب يقوم بطلب تحاليل و اشعه مره اخرى دون النظر فى الاشعه التى يحملها مما اجهده الذهاب بسبب انه لايستطيع الحركه و يقوم الناس بحمله.

و يوضح انه توصل للطبيب الذى قام بتركيب الشريحه و المسامير له منذ ١٥ عاما و عند تحديد موعد للكشف فوجئ باطباء صغار فى السن تولوا حالته وقالوا له إن عند عمل العمليه يتسبب فى تسويس العضم و البتر دون النظر فى حالته أو انقاذها.

و يستنجد برئاسه الوزراء بالنظر فى  حالته و رحمته و ايجاد حل جذرى للمشكله بايجاد طبيب اوًمستشفى تتولى مسئوليه علاجه دون البحث فى كل مكان عن طبيب مسؤول لايجاد حل له.

للتواصل مع الحالة: 01008834536


‎ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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