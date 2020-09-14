مواطن يناشد مجلس الوزراء علاجه قبل بتر قدمه.. فيديو

قضى عمره بين المستشفيات والأطباء محاولا إيجاد حل لقدمه و الارتياح من الأشعة والتحاليل و لكن دون جدوى، لمدة ١٥ عاما و هو يدلف بين الاحياء محاولا ايجاد اى امل لعلاجه ولكن بلا فائده.





فالمواطن علاء حالته تسوء يوما بعد يوم بالاضافه الى تعبه لعدم قدرته على الحركه و الذهاب للمستشفيات فهو يعانى من شلل اطفال فى قدمه و قيامه بحادث و بتر فى القدم الأخرى منذ ١٥ عام.





ويقول علاء محمد العزب البالغ من العمر ٦٠ عاما انه اصيب بشلل نصفى فى اليد و القدم و حالته فى القدم الاخرى انه قام بحادثه منذ ١٥ عاما وقام بتركيب شريحة ومسامير ومنذ فترة بدأت فى الالتهاب.





ويتابع قائلا إنه عند ذهابه لكل طبيب يقوم بطلب تحاليل و اشعه مره اخرى دون النظر فى الاشعه التى يحملها مما اجهده الذهاب بسبب انه لايستطيع الحركه و يقوم الناس بحمله.





و يوضح انه توصل للطبيب الذى قام بتركيب الشريحه و المسامير له منذ ١٥ عاما و عند تحديد موعد للكشف فوجئ باطباء صغار فى السن تولوا حالته وقالوا له إن عند عمل العمليه يتسبب فى تسويس العضم و البتر دون النظر فى حالته أو انقاذها.





و يستنجد برئاسه الوزراء بالنظر فى حالته و رحمته و ايجاد حل جذرى للمشكله بايجاد طبيب اوًمستشفى تتولى مسئوليه علاجه دون البحث فى كل مكان عن طبيب مسؤول لايجاد حل له.





للتواصل مع الحالة: 01008834536









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