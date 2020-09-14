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رياضة

بعد إعلان اتحاد الكرة.. جدول مباريات نادي الزمالك بالدوري والكأس

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة.

ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور ال16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور ال8 للبطولة.

وجاء جدول مباريات النادي الزمالك كالأتي:

أسوان يوم 18 سبتمبر

طنطا يوم 22 سبتمبر

الجونة يوم 27 سبتمبر

المصري يوم 1 أكتوبر

وادى دجلة يوم 8 أكتوبر

حرس الحدود يوم 12 أكتوبر

وسيواجه الزمالك نظيره سموحة ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر يوم 5 أكتوبر.
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