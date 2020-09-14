أخبار الفن ليلا.. الجمهور يطارد رضوى الشربيني بعد قرار التحقيق معها.. حمو بيكا ينشر صورا جديدة من حفل زفافه
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:43 ص
اخبار الفن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها كالآتي:
شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا متابعيه وجمهوره بصورة جديدة من حفل زفافه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". احتفلت المؤلفة إنجي علاء بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف في جو رومانسي على احد الشواطئ بأحد المدن الساحلية. احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد احد أقاربها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
تصدرت الإعلامية رضوى الشربيني، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية حيث دافع عنها الجمهور بعد بعد قرار التحقيق معها.
يحل اليوم الإثنين، الموافق ١٤ سبتمبر عيد ميلاد الفنان وائل الكفوري، حيث أتم عامه الـ ٤٦.
تحل اليوم الإثنين، ذكرى وفاة الفنان إبراهيم سعفان الذي قدم العديد من الاعمال الفنية الخالدة.