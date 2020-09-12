AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مصمم أزياء زفاف حمو بيكا يكشف تكلفة بدلة فرحه وسر تصنيعها بالخارج

السبت 12/سبتمبر/2020 - 12:33 ص
صدى البلد
Advertisements
يارا ذكريا
ظهر الفنان حمو بيكا وعروسته الجديدة بإطلاتين خلال حفل زفافهما في كينج ماريوت بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور عدد من أصدقائه.

وقال إسلام سعد، مصمم أزياء عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام، إن الفنان حمو بيكا ارتدي في حفل زفافه بدلتين، الأولي سوداء  من خامتي القطيفة والستان، والبليز خامة جاكار مستورد، والثانية بيضاء، لافتًا: " حاولت أخفي كرش الفنان حمو بيكا عبر طريق باترون مختلف، وتم تنفيذ التصميمم بخارج مصر في مصنع تابع لنا".

وأضاف " سعد" في تصريح لـ " صدى البلد" أن العروس ستايل وشيك وكانت تريد أفضل وأغلي فستان، وارتدت فستانين هاند ميد، الأول مطرز بالألماظ وبموديل الأوف شولدر، والثاني عبارة عن بواري لنفش الفستان، وجاء باللون السيلفر، و ارتدت مع الأول تاج، و الآخر هيد بيس.

ولفت مصمم أزياء النجوم، إلى أن تكلفة أزياء الزفاف كانت كبيرة جدًا لتليق بهم، واستغرقت شهر تقريباً، والعروسة انبهرت من الإطلالة وفرحت جدًا وقالت: " دول اللي كنت بحلم بيهم"، والعريس أيضاً فرح جدًا وكان عنده نفس الشعور.

وأوضح أن تصميم أزياء الزفاف كان التعامل الأول مع الفنان حمو بيكا وليس الأخير، حيث اتفقا على تصميم عدد من الأزياء للحفلات القادمة، بمساعدة زوجته مصممة الأزياء إسراء خالد. 

وصمم إسلام سعد أزياء لعدد من المشاهير مثل أحمد زاهر ومحمد رجب والدكتور عمرو الليثي والإعلامي تامر أمين وعدد من لاعبي نادي الأهلي والزمالك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة جديدة .. أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور مع خطيبته

حمو بيكا: عايز أعمل فرحي زي أي شاب في مصر

شاهد.. أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا

قبل حفل زفافه.. حمو بيكا بالبدلة والشبشب.. شاهد

أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا

لبس بدلتين.. أول صور من فرح حمو بيكا

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. الإفتاء: لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على أرض الدولة ..غدا أول يوم لتجربة لقاح كورونا في مصر

أخيرا وقع وهيتجوز .. نجلاء بدر تهنئ أمير شاهين بخطوبته

الدنيا هتتقلب على دماغك| مصور واقعة القطار يروي تفاصيل جديدة.. شاهد

ملوك الطايرة في مصر.. تركي آل الشيخ يهنئ النادي الأهلي

10 دقائق في الملعب .. ماذا فعل كهربا أمام الإسماعيلي بعد 7 أشهر غياب عن الأهلي؟

حقيقة زواج بائع الفريسكا من ابنة رجل أعمال شهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاجرة وتشابك بالأيدي.. كاميرا مراقبة ترصد محاولة خطف طفلة من أحضان والدتها

احذر .. النوم غير المنتظم يصيبك بمخاطر صحية

تتقيأ 30 مرة يوميًا.. حالة مرضية محيرة تمنع سيدة من تناول الطعام بصورة طبيعية