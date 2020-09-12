مصمم أزياء زفاف حمو بيكا يكشف تكلفة بدلة فرحه وسر تصنيعها بالخارج

ظهر الفنان حمو بيكا وعروسته الجديدة بإطلاتين خلال حفل زفافهما في كينج ماريوت بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور عدد من أصدقائه.





وقال إسلام سعد، مصمم أزياء عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام، إن الفنان حمو بيكا ارتدي في حفل زفافه بدلتين، الأولي سوداء من خامتي القطيفة والستان، والبليز خامة جاكار مستورد، والثانية بيضاء، لافتًا: " حاولت أخفي كرش الفنان حمو بيكا عبر طريق باترون مختلف، وتم تنفيذ التصميمم بخارج مصر في مصنع تابع لنا".





وأضاف " سعد" في تصريح لـ " صدى البلد" أن العروس ستايل وشيك وكانت تريد أفضل وأغلي فستان، وارتدت فستانين هاند ميد، الأول مطرز بالألماظ وبموديل الأوف شولدر، والثاني عبارة عن بواري لنفش الفستان، وجاء باللون السيلفر، و ارتدت مع الأول تاج، و الآخر هيد بيس.





ولفت مصمم أزياء النجوم، إلى أن تكلفة أزياء الزفاف كانت كبيرة جدًا لتليق بهم، واستغرقت شهر تقريباً، والعروسة انبهرت من الإطلالة وفرحت جدًا وقالت: " دول اللي كنت بحلم بيهم"، والعريس أيضاً فرح جدًا وكان عنده نفس الشعور.





وأوضح أن تصميم أزياء الزفاف كان التعامل الأول مع الفنان حمو بيكا وليس الأخير، حيث اتفقا على تصميم عدد من الأزياء للحفلات القادمة، بمساعدة زوجته مصممة الأزياء إسراء خالد.



