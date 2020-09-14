اطفى الأجهزة واشحن أول الشهر ..معلومات مهمة عن عداد الكهرباء مسبوق الدفع ..فيديو

نشر جهاز الكهرباء ، بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فيديو يجيب فيه عن بعض المعلومات الخاطئة عن العدادات مسبوقة الدفع.





وأوضح الدكتور أحمد عبد الدايم، مدير إدارة العدادات الذكية مسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن هناك معلومات لا صحة لها على الإطلاق خاصة بعمليات شحن العدادات مسبقة الدفع، كالقيام بشحن العداد بعد إطفاء جميع الأجهزة ، مؤكدا أنه كلام خطأ ١٠٠%، مؤكدًا أن العداد يقوم بعمليات الخصم من الرصيد بناءً على الشريحة الحالية للمشترك ووفقًا لشدة التيار المستخدمة.









وتابع عبد الدايم: العداد محمل بحدود الشرائح، وسعر كل شريحة المعلن عنها وفقًا لنوع النشاط المتعاقد عليه المشترك؛ بمعنى كلما استهلكت عددًا من الكيلووات، يتم النقل على الشريحة التالية ، بسعر أعلى من السعر السابق.





وأكد مدير إدارة العدادات الذكية عدم صحة ما يتردد عن عدم قيام أي مواطن بشحن العداد آخر الشهر، لانتهاء الرصيد بسرعة، قائلًا: "الشحن في أي وقت أول الشهر كآخر الشهر، المهم أنت فى أى شريحة ".



