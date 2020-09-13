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أخبار البلد

بعدة خطوات.. يمكنك شحن كارت عداد الكهرباء من الموبايل بسهولة.. فيديو

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:33 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أوصى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال  صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، المواطنين باتباع إرشادات مهمة.

ونشر الجهاز بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فيديو يشرح  فيه طريقة شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع من خلال الهاتف المحمول، بعدة خطوات.

أولا -  التأكد من أن موبايلك يدعم خاصية Nfc، هو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
  
ثانيا- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والتى من خلالها يتم الشحن من خلال الموبايل.
       1ـــ shal gtpay  
      2ـــ my fawry 
      3ــ كهرباء خالص
 
ثالثا- إذا كان عداد الكهرباء  جلوبال سيتم استخدام  ابليكشن sahl gtpay  و my fawry, وكهرباء خالص يتم استخدامها لباقى أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

رابعا- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:-

1ــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك.

2 ــ قم بتحديد اختيارك postpaid   أو  prepaid واسم الشركة التابع لها.
 
3 ــ في حالة اختيار prepaid سيظهر لك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.
 
4- حدد المبلغ المطلوب للشحن.
 
5- اختار الدفع عبر الفيزا.
 
6-ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.
 
7- وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت بالعداد.
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