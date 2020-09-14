AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تدين الاتفاق بين الولايات المتحدة وقبرص لبناء مرفق تدريب جديد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:13 ص
اردوغان
اردوغان
Advertisements
على صالح
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، هامي أكسوي، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وقبرص لبناء مركز تدريب إقليمي جديد لأمن الحدود في الجزيرة لن يسهم في السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط. 

وقال أكسوي إن "الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة، مثل رفع حظر الأسلحة عن الإدارة القبرصية اليونانية وإشراك الجانب اليوناني في برنامج التدريب العسكري، تخل بالتوازن بين الشعبين في الجزيرة وتزيد من التوترات في شرق البحر المتوسط". 

وقالت المتحدثة إن الإجراءات الأمريكية لن تسهم في التوصل إلى حل وسط بشأن القضية القبرصية، وأن الاتفاق على بناء مركز تدريب جديد لن يساهم في السلام والاستقرار الإقليميين. 

وقال أكسوي إن تركيا تحث الولايات المتحدة على العودة إلى سياسة الحياد التي انتهجتها في قبرص والمساهمة في جهود حل القضية القبرصية. 

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته لقبرص يوم السبت أنه وقع مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس بشأن إنشاء مركز تدريب جديد (مركز قبرص للأرض والبحار المفتوحة وأمن الموانئ، أو CYCLOPS) على أن تمولها الولايات المتحدة وأن تبنى في قبرص. 

ووفقًا لوزارة الخارجية، ستوفر الولايات المتحدة المعدات والمدربين وأنواع الدعم الأخرى لمركز التدريب الجديد، ما سيساعد في تقديم المساعدة في المجالات المتعلقة بالأمن والسلامة ، بما في ذلك الجمارك ومراقبة الصادرات، بالإضافة إلى أمن الموانئ والبحرية، والأمن الإلكتروني.

وأشار أكسوي إلى أن بومبيو لم يلتق بالطائفة القبرصية التركية خلال زيارته السبت إلى قبرص. 

وانخرطت قبرص وتركيا في نزاع مطول حول حقوق التنقيب البحري منذ اكتشاف أول رواسب غاز قبالة ساحل الجزيرة في عام 2011.

وقد تم تقسيم قبرص إلى جنوب يديره القبارصة اليونانيون وحكومة قبرص التركية في الشمال، منذ عام 1974.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجادل في الباطل.. تركيا تشن هجوما على مجلس الأمن الدولي

تزامنا مع انتهاكات تركيا للتنقيب عن النفط.. الاتفاقية القبرصية الفرنسية تدخل حيز التنفيذ بعد عامين من توقيعها

الولايات المتحدة تضرب تركيا من جديد.. وتعفي قبرص من قيود نقل الأسلحة

أول تعليق من اليونان على قرار واشنطن برفع حظر السلاح عن قبرص

خطوات تصعيدية.. تركيا تعلق مجددا على قرار واشنطن برفع حظر الأسلحة عن قبرص

انقلاب الحلفاء.. نائب أردوغان يشن هجوما جديدا على أمريكا

ترشيحاتنا

العازفة المعجزة| عمرها 10 سنوات.. تعزف مقطوعة تيتانيك ولا أروع.. فيديو

تناول مياه فى الصباح.. طبيبة تغذية توجه نصيحة مهمة للمواطنين.. فيديو

مـن تخدعون أيها الخرفان.. رواد السوشيال ميديا يكشفون فبركة الإخوان لفيديوهات مظاهرات

برلمانى يحذر من موجة ثانية من فيروس كورونا

طريقة عمل رقية شرعية لنفسي.. 8 كلمات أوصى النبي بترديدها 7 مرات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 14-9-2020 بمحافظات مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة .. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد ميلاده

العازفة المعجزة| عمرها 10 سنوات.. تعزف مقطوعة تيتانيك ولا أروع.. فيديو

لا أثر له.. مسلح أمريكي يفتح النار على ضابط وشرطية ثم يهرب.. فيديو