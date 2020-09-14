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فن

من الچيم...تامر هجرس يستعرض عضلاته في صوره جديدة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:39 ص
تامر هجرس
تامر هجرس
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ندى فكري
نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة  له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر تامر هجرس  من داخل صاله الجيم  وعلق على الصورة قائلا: "Put in the work". 


يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.


ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة

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