من الچيم...تامر هجرس يستعرض عضلاته في صوره جديدة

نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وظهر تامر هجرس من داخل صاله الجيم وعلق على الصورة قائلا: "Put in the work".
يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.
ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة
View this post on Instagram
Put in the work😉......#الحمدلله 🙏
A post shared by Tamer Hagras تامر هجرس (@tamerhagras) on