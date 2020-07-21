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فن

بصورة جديدة.. تامر هجرس يستمتع بالشمس من أمام البحر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:09 م
تامر هجرس
تامر هجرس
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ندى فكري
نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة  له، وذلك  عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر تامر هجرس وهو جالس أمام البحر وعلق على الصورة قائلا: "قاعد في الشمس الصبح وهفضل قاعد لحد المساء".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
- نفسنا نقعد معاك و الله
- الصوره تجنن
- البحر واحشنا بجد

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ويذكر أن تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.
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