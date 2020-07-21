بصورة جديدة.. تامر هجرس يستمتع بالشمس من أمام البحر

نشر الفنان

صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر تامر هجرس وهو جالس أمام البحر وعلق على الصورة قائلا: "قاعد في الشمس الصبح وهفضل قاعد لحد المساء".





وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

- نفسنا نقعد معاك و الله

- الصوره تجنن

- البحر واحشنا بجد





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ويذكر أن تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.





ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.