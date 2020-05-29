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فن

الجمهور يبحث عن تامر هجرس بسبب صورة

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:12 م
تامر هجرس
تامر هجرس
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آيه عاطف
تصدر الفنان تامر هجرس، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشره أحدث صورة أثناء قضائه العطلة الصيفية بالرغم من الأجواء الراهنة.

نشر تامر هجرس، الصورة عبر مواقع التواصل الأجتماعي منذ ساعات وعلق عليها قائلًا :"صباح الخير.. رحلة جيدة ..عش الآن.. كن بخير  #الحمدلله".

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يذكر أن  تامر هجرس قد قال في  حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس":" كلمة مزة الشعب ساعات بيشوفها إهانة، وأنا بخرج وبسهر مع مراتي ولا توجد غيرة بيننا على الإطلاق".

وتابع تامر هجرس: "يمكن أنا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية"، مستطردًا "بدايتي كانت كومبارس في فيلم آيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب".

برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.

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