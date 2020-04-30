تامر هجرس لـ شيخ الحارة: أجور الفنانين مبالغ فيها.. فيديو

حرام ياخد الفنانين أجور مبالغ فيها". قال الفنان تامر هجرس ، إن أجور الفنانين مبالغ فيها، مضيفا:"





وأضاف تامر هجرس في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" أنا أجري بالملايين ولكنها ملايين قليلة".

تابع تامر هجرس:" يمكن انا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية "، مضيفا:" بدايتي كانت كومبارس في فيلم أيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب ".





واكمل تامر هجرس:" حصلت على 5 ألاف جنيه في أول فيلم لي".





وبرنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.