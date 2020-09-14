AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الخشت: إجراءات احترازية مشددة وخدمة عالية الجودة للطلاب خلال التنسيق

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:33 ص
تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب
Advertisements
أحمد علام - مريم عزت
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن معامل تنسيق الجامعة مستمرة في استقبال طلاب الثانوية العامة، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح تقليل الاغتراب (مناظر وغير مناظر وفي حدود نسبة 10% ) لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أنه تم وضع إجراءات احترازية مشددة لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتقديم خدمة عالية الجودة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل فتح أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة بمعامل الجامعة طوال فترة التنسيق.




جدير بالذكر أن معامل تنسيق جامعة القاهرة بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث معدة ومجهزة على أكمل وجه، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق 2020.. معامل جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة غدا

لـ طلاب الثانوية العامة.. أماكن معامل التنسيق في جامعة القاهرة

معامل جامعة القاهرة تستقبل الطلاب في أول مراحل التنسيق

لتسجيل رغباتهم.. توافد الطلاب على معامل تنسيق جامعة القاهرة..شاهد

رئيس جامعة القاهرة: 320 جهاز حاسب آلي حديثا وتسهيلات للطلاب في تنسيق 2020

جامعة القاهرة تستقبل طلاب تنسيق المرحلة الأولى لليوم الثاني على التوالي

ترشيحاتنا

العثور على مخلوقات شديدة الغرابة في قلب القارة القطبية أنتاركتيكا.. تفاصيل

مارك فوتا : أزارو وبن شرقي يملكان إمكانيات هجومية هائلة

مرتفع جوي يضرب البلاد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

لا أثر له.. مسلح أمريكي يفتح النار على ضابط وشرطية ثم يهرب.. فيديو

محمد جاد: اللاصق الإلكتروني يتيح للشرطة إنشاء نظام ذكي لتتبع السيارات

برلمانى يحذر من موجة ثانية من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات رضوى الشربيني بعد تصدرها التريند

بإطلالة ناعمة .. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد ميلاده

العازفة المعجزة| عمرها 10 سنوات.. تعزف مقطوعة تيتانيك ولا أروع.. فيديو