بعد أحمد وزينب| القومي للطفولة: المؤبد والغرامة عقوبة استغلال الأطفال لتحقيق نسب مشاهدة

هاجم صبري عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والامومة، استخدام البعض مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة من أجل الشهرة أو حصد المشاهدات،مشيرا إلى م ا يحدث في الاونة الاخيرة وما فعله الزوجان اليوتيوبر أحمد وزينب،حيث قاما بإخافة ابنتهما بطريقة بشعة وتصويرها وهي في حالة من الرعب والخوف لجذب المتابعين على اساس انها مادة للضحك.





وأضاف صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن ما يحدث هو استغلال للطفل واستذلاله، مشيرا إلى أنه تم التبليغ عن تلك الانتهاكات، لوقف تلك المهزلة، لافتا الى ان تلك الشخصيات على مواقع التواصل مرضى شهرة وجمع مال حتى اذا كان على حساب الطفل.





ولفت إلى أنه سيتم التعامل مع أي من تلك الوقائع بحزم، وان الموضوع لن يقتصر على كتابة تعهد على النفس كما حدث العام الماضي، انما القرار المناسب سيتم صدوره خلال الايام القادمة.





وأشار إلى أن تلك الجريمة قد تصل عقوبتها الى السجن المؤبد وغرامة اكثر من 500 الف جنيه، لافتا الى ان العقوبة بتشدد في حالة وقوع الضرر على طفل من قبل احد الاقارب او ذويهم.



