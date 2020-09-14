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مرأة

أمراض مخيفة.. استشاري يكشف التأثير النفسي على ابنة أحمد حسن وزينب بسبب المقالب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اثار اليوتيوبر احمد حسن وزينب جدلا واسعا علي السوشيال ميديا ، وذلك بعد المقلب الاخير في ابنتهما ايلين، والتي لا تتعدي العامين من عمرها ، حيث أكد الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية ، أن هذه المقالب لها تأثير نفسي علي الطفلة وخصوصا المقالب المخيفة.

واشار هاني، الي ان المقالب المخيفة علي الاطفال تسبب صدمة نفسية وعصبية مليئة بالتوتر والخوف والقلق، وذلك بسبب تعرض الطفل الي لمواقف غير مناسبة لعمره .




وتابع: يمكن ان تؤثر هذه المقالب علي الطفل وتؤدي الي اصابته بالتأتأه والاحلام بكوابيس ، كما ان كثرة المقالب تعرضه الي ان يكون شخصية ضعيفة بسبب الخوف وهذا الخوف يؤثر علي الطفل مما يجعل عقله به تهيؤات والميل الي البكاء ليلا بسبب كثرة الصدمات النفسية والعصبية وخصوصا اذا كانت المقالب من الاب والام .


واضاف هاني ، أن مقالب الاب والام تجعل الطفل عديم الشخصية بسبب القلق ويصبح طفلا جبانا وعشوائيا في شخصيته ويصل الطفل الي اصابته بالامراض النفسية والمرضية مثل الصرع والتشنجات وعدم الانتظام في النوم والاكتئاب.

وقال هاني ، إن معاملة احمد حسن وزينب لابنتهما لا تليق تربويا ونفسيا ولا ادميا ، وعلي المدي القريب تصاب ابنتهما بالامراض النفسية حيث تعد المقالب انتهاكا لحقوق وبراءه الطفل واستغلال الطفلة في الفيديوهات طريقة مبتذلة يمكن ان يغير سلوكيات الطفل ويحولها الي سلوكيات سلبية 

واستطرد: "كما ان الاطفال تصاب بالخوف الرهابي وتتسبب المقالب في التأخر في الكلام وتسبب اضطرابات شخصية وان هذه المقالب جريمة في حق الطفل كما ان الطفلة ستفقد المصداقية فيهما وتتحول الي شخصية عدوانية وتكره الاب والام ويمكن ان تصاب بالتبول اللا ارادي بسبب الخوف".

ونصح هاني، اليوتيوبر احمد حسن وزينب بابعاد طفلتهما عن هذه المقالب ، وعدم استخدامها كمادة اعلامية للكسب من وراء هذه الفيديوهات.
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