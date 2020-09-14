AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قطاع الأعمال: افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بتكلفة 10 ملايين جنيه

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:35 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
Advertisements
علياء فوزي

افتتحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، المنطقة الشاطئية بفندق شتايجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر محافظة دمياط، وذلك بعد الانتهاء من التطوير الشامل للمنطقة على البحر المتوسط، بتكلفة 10 ملايين جنيه

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح الفندق ضمن عدد من المشروعات في محافظة دمياط في ديسمبر 2019

 

ويعد شتايجنبرجر اللسان أول فندق خمس نجوم متميز بعلامة تجارية فندقية عالمية في منطقة الدلتا، وبلغت تكلفة تطويره 350 مليون جنيه ويضم 153 غرفة وجناحا

 

وشمل تطوير المنطقة الشاطئية التالي: المطعم المطل على البحر، وكافة أعمال البنية التحتية من شبكات الصرف والتغذية وخزانات المياه، وكذلك أعمال الشبكات الداخلية بالكامل من تكييفات وأعمال الالكتروميكانيك وكاميرات المراقبة وشبكات التلفزيون

 

كما شمل التطوير أعمال التشطيبات والديكورات الداخلية والواجهات والفرش الداخلي والخارجي، وأعمال تنسيق الموقع العام والشاطئ، وإنشاء مطبخ كامل مجهز، ومنطقة لألعاب الأطفال

 

وتخدم المنطقة الشاطئية نزلاء الفندق كشاطئ خاص فضلا عن استقبال الزائرين من خارج الفندق.

 

 وتدخل المنطقة ضمن العقد المبرم بين محافظة دمياط والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والذي منح الشركة حق انتفاع تطوير وإدارة الفندق لمدة 49 عاما، حيث تحصل المحافظة على نسبة من أرباح المنطقة الشاطئية 50% وبحد أدنى 150 ألف جنيه سنويا.

·          

·          

·          

·          

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح المنطقة الشاطئية لـ فندق شتايجنبرجر اللسان في رأس البر

افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ 10 ملايين جنيه.. صور

ترشيحاتنا

الأرصاد: استمرار الطقس الحار الرطب غدا.. والعظمى بالقاهرة 34

بعد إعلان اتحاد الكرة.. جدول مباريات النادي الأهلي بالدوري والكأس

جارديان البريطانية تتغنى بـ محمد صلاح والنني في الجولة الأولى من البريميرليج

مرتفع جوي يضرب البلاد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

بعد مرفأ بيروت.. سماع دوي انفجارات وتصاعد أدخنة كثيفة جنوب لبنان

عودة سكان عمارة الشربتلي لشققهم بعد إصلاحات دامت شهرًا |شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسمم الدم وجراحة طارئة.. مريض يواجه الموت بسبب لدغة «الأرملة الكاذبة»

أسعار و مواصفات بروتون بريفي 2020 اليوم في مصر .. صور

مراهقة تتمكن من تشخيص إصابتها بـ السرطان بنفسها عن طريق جوجل.. تفاصيل