الأدوات المكتبية: معرض أهلا مدارس يوفر كافة المستلزمات الدراسية بتخفيضات كبيرة.. فيديو

قال محمد حسن، وكيل شعبة الادوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تنظيم معرض " أهلا مدارس " يوفر على المواطن كل الادوات المكتبية والملابس والمواد الغذائية التى تخص السندوتش والاحذية للطلاب، لافتًا إلى أن المعرض يجمع كل شئ له علاقة بالمدارس والادوات المكتبية فى مكان واحد تحت اشراف ومراقبة وزارة التموين.





وأضاف محمد حسن، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن المعرض سيدشن فى قاعة المؤتمرات من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، مشيرًا إلى ان الغرفة التجارية بالقاهرة ستوفر عربات تقل المواطنين من محطة مترو أرض المعارض لمكان المعرض.





وتابع أن المعرض سيقام فى الفترة من يوم 20 سبتمبر وحتى يوم 27 سبتمبر، منوهًا أن المعرض سيقام فى 3 قاعات وسيكون شامل بالأدوات المكتبية وملابس المدارس والمواد الغذائية والتابلت والكمبيوتر والمستلزمات التى أصبحت جزءا من الدراسة.





وأوضح أن المعرض هذا العام مختلف عن كل سنة وسيتوفر فيه أداوت التطهير والمعقمات ذات الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا ان المعرض حريص على اجراءات التباعد الاجتماعى بين العارضين وتوفير المساحات الكافية بين العارضين.





وأشار إلى أن كافة العارضين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، للتعايش مع فيروس كورونا، مضيفًا أن المعرض برعاية رئاسة الوزارة و وزارتى التموين والتجارة والصناعة.