AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هنوديهم فين| تعليق ناري من نهاد أبو القمصان على قضية استغلال الأطفال للتربح

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:37 ص
نهاد ابو القمصان،
نهاد ابو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت نهاد ابو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن السوشيال ميديا لها تآثير في واحدة من المشكلات وهي حب ومرض الشهرة وكسب الاموال، لافتة الى ان هناك الكثيرين ممن يستغلون انفسهم وغيرهم للتربح من هذه الوسيله، واخرها كانت واقعة ابوين يوتيوبر قاما بفزع وتخويف ابنتهما على اساس انها مادة للضحك والكوميديا.

وتابعت نهاد ابو القمصان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن استغلال الطفل في مثل هذه الظروف جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة انه في مثل تلك القضايا يتم النظر الى وجهتين الجانب العقابي والجانب التأهيلي والتربوي.

"هننقذ الطفلة هنوديها فين واهلها عايشين ومقتدرين" معلقة على تصريحات المجلس القومي للطفولة والامومة، مشيرة الى ان في تلك القضية يجب انقاذ الاباء وهذا من خلال التدريب والتعديل السلوكي الى جانب العقاب، مؤكدة على انه يجب التعامل مع الوضع بشكل مختلف.

واضافت ان القضية ليست قضية عقابية فقط وانما لا يوجد حماية للضحايا، وبموجب القانون ليس هناك نص واضح للطفل في مثل تلك القضايا لحمايته، منوهة على ان يجب ان نهيئ المجتمع والزوجين على كيفية استقبال الطفل والتعامل معه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس المركز القومي للمرأة: تحرك النائب العام في قضية الطالب المتحرش يستحق الإشادة

نهاد أبو القمصان: اللجوء للقضاء في قضايا التحرش أعلى درجات الشفاء.. فيديو

نهاد أبو القمصان: قانون الحفاظ على سرية بيانات ضحايا التحرش يدعم قانون العقوبات

اللواء عادل العمدة: يجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن معاقبة تركيا .. فيديو

أبوالقمصان: نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تزال غير مرضية

نهاد أبو القمصان: البرنامج الرئاسي تعامل مع الشباب دون تمييز.. فيديو

ترشيحاتنا

دوري أبطال آسيا.. الهلال يتحدى كورونا أمام باختاكور.. وأهلي جدة يواجه الشرطة العراقي

مرتفع جوي يضرب البلاد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

عودة سكان عمارة الشربتلي لشققهم بعد إصلاحات دامت شهرًا |شاهد

شاهد .. كارثة طبيعية تضرب الصين صباح اليوم

هل يجوز الوضوء في الحمام حافيا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

تسمم الدم وجراحة طارئة.. مريض يواجه الموت بسبب لدغة «الأرملة الكاذبة»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسمم الدم وجراحة طارئة.. مريض يواجه الموت بسبب لدغة «الأرملة الكاذبة»

أسعار و مواصفات بروتون بريفي 2020 اليوم في مصر .. صور

مراهقة تتمكن من تشخيص إصابتها بـ السرطان بنفسها عن طريق جوجل.. تفاصيل