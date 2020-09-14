هنوديهم فين| تعليق ناري من نهاد أبو القمصان على قضية استغلال الأطفال للتربح

قالت نهاد ابو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن السوشيال ميديا لها تآثير في واحدة من المشكلات وهي حب ومرض الشهرة وكسب الاموال، لافتة الى ان هناك الكثيرين ممن يستغلون انفسهم وغيرهم للتربح من هذه الوسيله، واخرها كانت واقعة ابوين يوتيوبر قاما بفزع وتخويف ابنتهما على اساس انها مادة للضحك والكوميديا.





وتابعت نهاد ابو القمصان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن استغلال الطفل في مثل هذه الظروف جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة انه في مثل تلك القضايا يتم النظر الى وجهتين الجانب العقابي والجانب التأهيلي والتربوي.





"هننقذ الطفلة هنوديها فين واهلها عايشين ومقتدرين" معلقة على تصريحات المجلس القومي للطفولة والامومة، مشيرة الى ان في تلك القضية يجب انقاذ الاباء وهذا من خلال التدريب والتعديل السلوكي الى جانب العقاب، مؤكدة على انه يجب التعامل مع الوضع بشكل مختلف.





واضافت ان القضية ليست قضية عقابية فقط وانما لا يوجد حماية للضحايا، وبموجب القانون ليس هناك نص واضح للطفل في مثل تلك القضايا لحمايته، منوهة على ان يجب ان نهيئ المجتمع والزوجين على كيفية استقبال الطفل والتعامل معه.



