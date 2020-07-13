مركز الدعم النفسي والقانوني فى جمعية حقوق المرأة بسيناء يدين جرائم التحرش



وأضافت أن مركز المساندة والدعم القانوني للمرأة تحت إشراف إبراهيم سالم المدير التنفيذي سارع بعقد ندوة تحت عنوان الأمل والعمل وحضرها عدد من السيدات والفتيات لتعبير عن إدانتهن هذا التصرف غير الأخلاقي الذي أزعج شعب مصر.



وطالبت الندوة ' بضرورة ردع كل من تسول له نفسه بالقيام بمثل هذا التصرف المشين بحق المرأة من خلال وقفة داخل مقر الجمعية والتعبير عن ذلك بعض الكلمات التي ترفض هذا العمل.



وطالب مدير الجمعية إبراهيم سالم بأهمية إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية واستهلاكية وبناء مساكن وغيرها تخدم وتفيد المجتمع.



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