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محافظات

مركز الدعم النفسي والقانوني فى جمعية حقوق المرأة بسيناء يدين جرائم التحرش

الإثنين 13/يوليه/2020 - 05:41 م
جمعية حقوق المرأة
جمعية حقوق المرأة بسيناء تدين جرائم التحرش
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احمد صالح
أعلن مركز المساندة والدعم النفسي والقانوني بجمعية حقوق المرأة السيناوية محافظة شمال سيناء ' الذي ترأسه سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تضامنه مع المرأة ورفضه لكل صور العنف الذي يمارس ضد المرأة.

وأدان المركز  التحرش الجنسي ضد الفتيات الذي ارتكبه طالب الجامعة الأمريكية تحت شعار الحرية الشخصية ' باعتبار أن هذا العمل مشين في حق المرأة ' ومرفوض من كل الأديان والقيم الإنسانية ' وخارج عن العادات والتقاليد.

وقالت سوسن حجاب رئيس الجمعية ' إن مركز الدعم النفسي المسئول عن حماية المرأة بشمال سيناء' هو الأول من نوعه بالمحافظة، ولا يمكن أن يقبل بمثل هذا العمل المشين من حوادث العنف والتحرش الذي أصاب فتيات قاصرات وأزعج كل عائلات الشعب المصري ومنهم عائلات شمال سيناء.

وطالبت بضرورة إحالة هذه القضية البشعة إلى النائب العام للقصاص من هذا الذئب البشرى.

وأضافت أن مركز المساندة والدعم القانوني للمرأة تحت إشراف إبراهيم سالم المدير التنفيذي سارع بعقد ندوة تحت عنوان الأمل والعمل وحضرها عدد من السيدات والفتيات لتعبير عن إدانتهن هذا التصرف غير الأخلاقي الذي أزعج شعب مصر.

وطالبت الندوة ' بضرورة ردع كل من تسول له نفسه بالقيام بمثل هذا التصرف المشين بحق المرأة من خلال وقفة داخل مقر الجمعية والتعبير عن ذلك بعض الكلمات التي ترفض هذا العمل.

وطالب مدير الجمعية إبراهيم سالم بأهمية إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية واستهلاكية وبناء مساكن وغيرها تخدم وتفيد المجتمع.
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