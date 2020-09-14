الليلة.. الفنانة سميرة أحمد في ضيافة قصر السينما

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر السينما ليلة فنية جديدة بعنوان "نجم وندوة" أدارها الناقد طارق الشناوي، شاركت فيها النجمة سميرة أحمد بحضور المنتج صفوت غطاس.





في البداية رحب الفنان تامر عبدالمنعم مدير القصر بالنجمة سميرة أحمد والحضور، وطالب بالوقوف دقيقة حداد على روح المخرج السينمائي على رجب الذى وافقته المنية أمس، وأعرب عن سعادته وفخره بتكريم النجمة سميرة أحمد بإهدائها درع الهيئة وشهادة تقدير، ووجه الشكر والتقدير لعلم من أعلام الإنتاج بمصر وهو المنتج صفوت غطاس زوج النجمة سميرة أحمد.





أوضح الشناوى أن سميرة أحمد فنانة الأجيال، فقد تربى أكثر من جيل على أعمالها الفنية من الخمسينات وحتى الآن، وتحدث عن مسيرتها الفنية التى تجاوزت ١٠٠ فيلم و١٢ مسلسلا، متحدثا عن أهم أفلامها السينمائية مثل فيلم "البنات والصيف" التى قدمت فيه دور الإغراء دون أن تخدش حياء المشاهدين، وفيلم "الخرساء" التى أثبتت من خلاله أنها صاحبة أفضل أداء للشخصيات ذوى القدرات الخاصة، كما تطرق بالحديث عن دورها في مجال الإنتاج، حيث أوضح أن سميرة تقوم بانتاج الأفلام من أجل عشقها للسينما وليس من أجل نفسها كممثلة، حيث انتجت للسينما فيلم "البرئ" الذى أحدث ضجة وقته عرضه.





وفي كلمتها أعربت سميرة أحمد عن سعادتها بالتكريم في قصر السينما لأنها بنت السينما، وتحدثت عن أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل "بالحب هنعدى" تأليف يوسيف معاطى ومن بطولة يوسيف شعبان، حسين فهمى، خالد زكى، رانيا فريد شوقي ومجموعة كبيرة من الوجوة الجديدة، وأشارت إلى أنها قامت بالتبرع بأجرها بالمسلسل لصالح صندوق تحيا مصر، كما تبرعت بملابس أعمالها الفنية للصندوق، كذلك تحدثت عن تجربتها في الإنتاج، حيث إنتجت مسلسل "ناجى عطالله" للنجم عادل أمام، وأن لها دور كبير في عودة للفنان عادل امام للتلفزيون بعد غياب طويل، كما أوضحت أنها قامت بالتمثيل في أفلام من إنتاج الفنان عبدالحليم حافظ وهم "أم العروسة"، "البنات والصيف" مرحبا و"الخرساء"، منوهة إلى كواليس بعض أفلامها السينمائية مثل" الشيماء"، قنديل أم هاشم"،" أم العروسة".





ومن جانبه أوضح غطاس معوقات الإنتاج التى تحدث الآن، من خلال احتكار شركة إنتاج واحدة جميع الأعمال الدرامية، وتحدث عن أسباب تأخير عرض مسلسل سميرة أحمد الجديد "بالحب هنعدى"، كما تطرق بالحديث عن المنصات الإلكترونية التى تقدم الأعمال الدرامية مثل "شاهد نت" و"Watch it".



