AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

برلين: مختبرات في السويد وفرنسا تؤكد تسميم معارض بوتين بـ نوفيتشوك

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
زعيم المعارضة الروسي
زعيم المعارضة الروسي اليكسي نافالني
Advertisements
على صالح
كشفت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، عن أن معامل متخصصة في فرنسا والسويد أكدت إصابة زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني بالتسمم بـ غاز الأعصاب نوفيتشوك المعروف منذ الحقبة السوفيتية.

وأكد مختبر عسكري ألماني في وقت سابق وجود المادة في عينات من دم ومعدة المعارض الروسي الاشهر للرئيس فلاديمير بوتين.

اقرأ ايضا 

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، يوم الإثنين، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلقت أيضًا عينات وتتخذ خطوات لفحصها في مختبراتها المرجعية.

وأصيب نافالني بالمرض على متن رحلة داخلية روسية في 20 أغسطس، وتم نقله إلى ألمانيا بعد يومين، حيث تلقى العلاج منذ ذلك الحين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميركل تطالب روسيا بالتحقيق في تسميم المعارض أليكسي نافالني

نوفيتشوك.. الكشف عن وسيلة قتل أشرس معارض لـ بوتين

التسميم الغامض.. قضية نافالني تلقي بظلالها على علاقات ألمانيا وروسيا

روسيا ترد على اتهامها بتسميم المعارض أليكسي نافالني

ألمانيا: عقوبات «نورد ستريم 2» تعتمد على خطوات روسيا فيما يتعلق بقضية تسميم نافالني

بريطانيا تستدعي السفير الروسي في لندن على خلفية تسمم نافالني

ترشيحاتنا

أسعار و مواصفات بروتون بريفي 2020 اليوم في مصر .. صور

الطمع يقل ما جمع.. شابة تقطع يدها رغبة في المال فكان جزاءها السجن

6 ساعات بدون جلوس.. زوج يضحي من أجل راحة زوجته.. صورة

سقوط عرش الذهب.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

غش وخداع .. أحمد شوبير يهاجم محمد أوناجم نجم الزمالك

هل اقترب العلماء من إنتاج لقاح فعال ضد فيروس كورونا؟..عالم فيروسات يجيب..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسمم الدم وجراحة طارئة.. مريض يواجه الموت بسبب لدغة «الأرملة الكاذبة»

أسعار و مواصفات بروتون بريفي 2020 اليوم في مصر .. صور

مراهقة تتمكن من تشخيص إصابتها بـ السرطان بنفسها عن طريق جوجل.. تفاصيل