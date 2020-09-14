الجيش اللبناني: وفاة عسكري رابع إثر المداهمة الأمنية في طرابلس

أعلن الجيش اللبناني أنه تمكن من تصفية زعيم الخلية الإرهابية التي قتلت 3 عسكريين لدى قيام دورية لمخابرات الجيش بعملية مداهمة في طرابلس شمالي البلاد، فيما توفي عسكري رابع لاحقا متأثرا بجراحه.





وأعلن الجيش اللبناني، الأحد، مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة رابع بجروح خطيرة، أثناء مداهمة دورية تابعة للمخابرات منزل أحد الإرهابيين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.





وقال الجيش في بيان إنه يقوم بعمليات تطهير لمكان الحادث، لاعتقال الجناة.





وأضاف في البيان "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي، المنية، تعرضت لإطلاق نار ورمانة يدوية ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة عسكري آخر بجروح خطرة، وتقوم قوى الجيش بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم".





وفي نهاية العام الماضي، أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن جهاز أمن الدولة اللبناني اعتقل شخصين في مدينة صيدا الجنوبية، لانضمامهما إلى جماعة إرهابية.





وقالت المصادر إن الرجلين اعتقلا بتهمة حيازة مواد متفجرة ونقل أسلحة غير مرخصة.



