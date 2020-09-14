أسعار النفط ترتفع قبيل صدور تقرير "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط العالمية بأولى جلسات الأسبوع اليوم /الاثنين/ مع ترقب المستثمرين صدور تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك" في وقت لاحق اليوم، إلى جانب هدوء المخاوف بشأن وفرة المعروض من الخام في الأسواق مع توقف أنشطة التنقيب بخليج المكسيك بسبب عاصفة "سالي" الاستوائية.

على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.3% إلى 39.98 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.7% إلى 37.58 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يصدر تقرير منظمة "أوبك" الشهري لمستويات الإنتاج على مدار الشهر الماضي في وقت لاحق اليوم.

على صعيد آخر، قال مسؤول بهيئة الطقس الوطنية الأمريكية إنه من المتوقع أن تتحول العاصفة المدارية سالى إلى إعصار من الفئة الثانية مصحوب برياح سرعتها 161 كيلومترا فى الساعة عند وصوله إلى اليابسة فى جنوب شرق ولاية لويزيانا يوم الثلاثاء.



