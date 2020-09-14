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توك شو

إيه مشكلة الامريكان مع السود؟ اعتداء شرطي جديد يثير غضب المواطنين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:40 م
اعتداء شرطي أمريكي
اعتداء شرطي أمريكي على رجل أسود والسلطات تقيل الجاني
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "يورو نيوز"، فيديو اعتداء شرطي أمريكي على رجل أسود والسلطات تقيل الجاني.


تمت إقالة شرطي في ولاية جورجيا الأمريكية بعد تسرب شريط فيديو يظهره وهو ينهال بالضرب على مواطن أسود أثناء عملية مراقبة مرور روتينية.

يبدو أن معضلة العنف المجاني الذي يمارسه بعض رجال الشرطة الأمريكيين ، ضد السود لن تنكفئ قريبا ، رغم تعالي الأصوات المنددة بهذه الظاهرة التي تعيد للأذهان حقبة قاتمة من تاريخ الولايات المتحدة ، ورغم تنامي حركة ما يعرف بـ Black Lives Matter أو "حياة السود مهمة".

وتمت إقالة رجل الأمن الذي يعمل نائبا لنقيب شرطة في مقاطعة كليتون بولاية جورجيا بتهمة "الاستعمال المفرط للقوة" بحسب ما جاء في بيان لمكتب رئيس شرطة المقاطعة المذكورة، ولم يأت البيان على ذكر اسم الضابط المقال لكنه كشف عن فتح تحقيق جنائي في المسألة لدى مكتب النائب العام المحلي.

وكان رودريك وولكر 26 عاما قد ألقي عليه القبض الجمعة وتعرض للضرب المبرح بعد أن أوقفه عناصر الأمن أثناء مراقبة مرورية فيما كان يقود سيارته وبصحبته رفيقته ورضيعهما البالغ من العمر خمسة أشهر إضافة إلى طفل آخر من زواج أول للمذكورة. وقد قال محامي الضحية شين ويليامز إن عملية الاعتقال تمت بذريعة أن وولكر لم يحترم الإشارة.

وبحسب ذات المصدر فقد طلب منه رجال الشرطة أوراقه الثبوتية قبل أن يستشيطوا غضبا وأجبروه على الخروج من السيارة حين سألهم وولكر عن السبب بما أن المركبة كانت متوقفة على أية حال.
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