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برلمان

قبل انطلاق العام الدراسي.. برلماني يطالب بحملات توعية بنظام التعليم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:46 م
طلاب
طلاب
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ماجدة بدوى
أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن جهود التحول الرقمي التي تتم بالمنظومة التعليمية محط تقدير وثناء من الجميع وتؤكد إصرار وعزم الدولة المصرية على إدخال التحول الرقمي في كل مناحي الحياة المصرية، موضحًا أنه على الرغم من الإيمان بنجاح هذه التجربة علي أرض الواقع مع الوقت فى ضوء الجهود المخلصة والصادقة  للنهوض بالعملية التعليمية فى مصر إلا أنه لابد من التوضيح لعدد من الأمور والاستفسارات التي تتوالي من الأسر المصرية.

جاء ذلك في تصريحات له الاثنين، مؤكدًا علي أن وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير طارق شوقي، قدمت عرض مُقدر بشأن منظومة العمل التعليمية فى العام الدراسي الجديد، فى ضوء تدابير كورونا، معتمدة بشكل أساسي علي التحول الرقمي وتعميقه وبيئة تكنولوجية متطورة، ومع طبيعة الواقع المصري نجاح التحول الرقمي لا يتوقف على مجرد آلات تكنولوجية ووجود انترنت، بقدر ما هو ثقافة يجب ترسيخها وتعميقها في كل مكونات المنظومة التعليمية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن العديد من الاستفسارات  والتساؤلات تتوالى بشأن النظام والرؤي الجديدة، ومن ثم يجب أن يكون هناك فريق عمل متكامل للرد حتى لا تكون الأسر والطلاب بيئة سهلة للاستخدام  والشائعات، وأيضا  قطع الطريق علي أي محاولات لترويج أكاذيب أو معلومات خاطئة، تتسبب فى إشكاليات لاحقة فى الإيمان والتطبيق علي أرض الواقع.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن وضوح الرؤية وتعميق ثقافة التحول الرقمي بالتعليم من خلال حملات توعوية بوسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية الرسمية للوزارة، ضرورة مهمة حرصا علي نجاح التجربة التى يتم تنفيذها ورؤى وأفكار النهوض بالعملية التعليمة، مشيرا إلى أن النجاح الحقيقي فى هذه المنظومة سيكون من الإقبال عليها والتعاطي الجيد من الأسرة والطلاب ولفظ الدروس الخصوصية والأفكار القديمة التى تسبب فى تداعيات سلبية للمنظومة التعليمية.
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