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فن

بإطلالة كاجوال.. دارين حداد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:49 م
دارين حداد
دارين حداد
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ندى فكري
شاركت الفنانة دارين حداد صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت دارين حداد بإطلالة كاجوال وهي ترتدي جاكيت جينز وعلقت قائلة: "hello everyone".

وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي:
- قمر يا دارين 
- شكلك يجنن
-بنحبك كتييير 

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وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها بطريقة بسيطة وهو ما جعل إطلالتها غير مكلفة.

ويذكر أن آخر أعمال دارين حداد مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي،  ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة: دارين حداد.
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