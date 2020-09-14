بإطلالة كاجوال.. دارين حداد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

وجاءت التعليقات على الفيديو كالتالي:

- قمر يا دارين

- شكلك يجنن

-بنحبك كتييير





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وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها بطريقة بسيطة وهو ما جعل إطلالتها غير مكلفة.



