حملات مكبرة لنظافة وتجميل ورفع الإشغالات بشوارع الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وصيانة أعمدة الإنارة والبلدورات والأرصفة ورفع كل الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والرصيف وفتح الحركة المرورية أمام عبور السيارات وتأمين المواطنين.



وطالب المحافظ، المواطنين والأهالي بالتعاون مع الأجهزة المختصة والالتزام بإلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها من أجل الحفاظ على البيئة و المظهر الجمالي والحضاري بجميع مراكز ومدن المحافظة.



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من جانبه، قام محمد محمود رئيس حى أول الزقازيق توفير مناخ وبئية صحية جيدة لأهالى الحى فقامت إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية بالورديات الثلاث برفع كفاءة البلدورات بشارع الجلاء ورفع القمامة من شارع الجلاء وشارع البحر وشارع سعد زغلول، كما قام رئيس حى أول بالعمل بتحقيق الانضباط ورفع الإشغالات بنطاق الحى فقام قسم الإشغالات بحملة لرفع الإشغالات بشارع الجيش والمحطة وميدان التحرير وميدان عرابى وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميرة وشارع البوسطة.



وقامت ثناء فوزي رئيسة حي ثان الزقازيق، بمتابعة أعمال النظافة بنطاق الحي، فيما قامت إدارة شؤون البيئة بأعمال التعقيم ومتابعة مواقف السيارات بنطاق الحي للتأكد من التزام السائقين والركاب من ارتدائهم للكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتابع المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بمتابعة نظافة الطرق والشوارع وغسل الأرصفة والبلدورات بنطاق المركز ووحداته المحلية.

كما تابع المحاسب محمد العزونى رئيس مدينة القنايات بحملة بمشاركة قسم تحسين البيئة بالمجلس وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية فتم رفع القمامة والتراكمات من مناطق (أبو ربيعة – حى المسلمية – الزهور – طريق القنايات الزقازيق – طريق الصالحى الجديد – طريق الشاراف) وتم رفع القمامة والأتربة والتراكمات بطول امتداد جانبى الطريق العام والشوارع الرئيسية بالمدينة ونقلها الى النقطة الوسيطة، كما تم متابعة رفع كل الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمنع تكرار المخالفات وذلك بنطاق المدينة.



وتابع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس دهان البلدورات بطريق عبد المنعم رياض وأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من شارع سعد زغلول وأمام المدارس وأمام موقف مصر والجدارية وشارع بورسعيد كما تم زراعه أشجار بوانسيانا على طريق عبد المنعم رياض وتهذيب السياج الأخضر.



كما تابع المهندس حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أولاد صقر رفع القمامة والتراكمات من الأحياء العامة والشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة فى أحياء الفقهاء والمؤسسة والمحكمة وشارعي مجمع المدارس الثانوي وشارع مجمع المعاهد الأزهرية وشارع حسني مبارك، والطريق العام ابتداء من مدخل المدينة اتجاه الوحدة المحلية ببني حسن حتى مخرج المدينة اتجاء مركز صان الحجر بطول حوالي ٢ كيلو متر ونقلها إلى المقالب العمومية (النقطة الوسيطة) بواسطة عمال تحسين البيئة ومعدات الحملة الميكانيكية ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.