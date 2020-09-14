خبير بريطاني يؤكد: لقاح كورونا لن يتوفر قبل 2021

في الوقت الذي ينتظر فيه العالم إتاحة لقاح مضاد لفيروس كورونا التاجي، أكد البروفيسور بيتر أوبنشو، من إمبريال كوليدج لندن ومستشار المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ، أن لقاح فيروس كورونا لن يتم إتاحته للمصابين مثل أي دواء خلال الفترة الراهنة.





وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، توقع البروفيسور بيتر أوبنشو أن يتم طرح اللقاح خلال مدة تصل تسعة أشهر ما بين اكتشاف اللقاح وإتاحته للجمهور.





وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إعادة التجارب مرة أخرى على لقاح أكسفورد منذ يومين، بعد أن تم تعليقها بسبب مخاوف من أنه قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة، و بدأت شركة AstraZeneca بالفعل في إنتاج جرعات من اللقاح تحسبًا للموافقة عليه.





وأوضحت "ديلي ميل"، أنه سيتم تسليم تلك الجرعات للبلدان التي قدمت طلبات شراء إذا حصلت الشركة على الضوء الأخضر ، حيث اشترت المملكة المتحدة بالفعل 100 مليون جرعة من اللقاح التجريبي.





يأتي ذلك في الوقت الذي تزعم فيه الصين أنها وجدت لقاحًا آمنًا وفعالًا لفيروس كورونا، بعد أن أُعطي مئات الآلاف من المواطنين جرعات وأرسلوا للخارج ولم يصابوا بالفيروس.