إفريكسيم بنك والدولية الإسلامية لتمويل التجارة يشتركان في دعم جسور إفريقيا.. تفاصيل





بحسب ما أعلنه البنك اليوم، فإن مواءمة المعايير للمنتجات من الأمور البالغة الأهمية من أجل تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية(AfCFTA)، للتأكد من امتثال منتجي السلع في القارة لمجموعة واحدة مشتركة من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية ومتطلبات الجودة والسلامة في خدمة المستهلك، مما يتيح لهم تزويد أسواق القارة وغيرها بالسلع التي تستوفي تلك المعايير.





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ومن شأن المواءمة بين المعايير أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا في تحسين جودة الصناعة الأفريقية وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأفريقية والعربية ، وهو من أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية.





قال البنك إن المبادرة المقرر تنفيذها على 3 مراحل، وعلى مدار 3 سنوات، ستنطلق على الفور بالتزامن مع مواءمة معايير الأدوية والأجهزة الطبية لاستخدامها في جائحة كوفيد 19 المستمرة. وفي إطار المرحلة الثانية سيتم تحليل وتقييم المعايير الدولية والإقليمية والمحلية القائمة لمدى ملاءمتها لمواجهة التحديات الاستثنائية التي تواجهها قطاعات الرعاية الصحية الأفريقية قبل استكمال المرحلة الثالثة، التي تتمثل في مواءمة المعايير الأفريقية ذات الصلة واعتماد تطبيقها في القارة.





من جانبه قال المهندس هاني سالم سنبل ، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن هناك مساع لتطوير قطاع التجارة، تعد مواءمة معايير المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية في أفريقيا خطوة أولى وحاسمة في تيسير الإنتاج والتجارة المحليين داخل القطاع.





وأضاف أنها توفر هذه المعايير خط أساس ضروري لتنظيم القطاع بصورة أكثر فعالية، ورفع من نوعية الأدوية الأساسية المنقذة للحياة والمنتجات ذات الصلة، وضمان الحصول على الأدوية واللقاحات وغيرها من الخدمات الصحية في الوقت المناسب لمن هم في أمس الحاجة إليها. وستعمل مواءمة المعايير أيضا كعامل محفز لاقتصاد أفريقيا وللاستفادة من قطاع الأدوية المزدهر، وتوسيع نطاق الفرص التجارية محليا وخارجيا، مما يؤدي إلى خلق أثر اجتماعي اقتصادي مستدام طويل الأجل في القارة.





كما تعمل المبادرة أيضًا على تحسين التجارة والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في إفريقيا من خلال التشجيع على تصنيع منتجات وخدمات محلية عالية الجودة – وهي من ضمن الأهداف المخطط لها في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.





وفي معرض ترحيبها بالمبادرة، قالت كانايو أواني، المدير العام لمبادرة التجارة بين الدول الأفريقية في البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك"، "في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على الأدوية والأجهزة الطبية عالية الجودة، تحتاج أفريقيا إلى دعم وتحسين سلاسل القيمة الإقليمية لتوسيع نطاق توريد المنتجات الطبية عالية الجودة. ومن شأن ذلك أيضًا أن يساهم في تعزيز قدرة القارة على درء مخاطر الأوبئة مثل كوفيد 19 في المستقبل. وفضلًا عن ذلك، من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية(AfCFTA)، ستكون هذه المبادرة المشتركة أيضًا القوة الدافعة لتحفيز وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية في مجال الأدوية والمواد الاستهلاكية الطبية".





وفي إطار الاستجابة لجائحة كوفيد 19، ستتيح المواءمة بين المعايير إمكانية تطوير أنظمة تقنية ذات صلة ليتم تطبيقها بين الدول الأفريقية. وبهذا، سيكون من الممكن تسريع وتيرة توزيع الإمدادات والمعدات الطبية من دولة إلى أخرى.





ومن إحدى النتائج طويلة الأمد التي من المرتقب أن تحققها هذه المبادرة، نشوء سلاسل توريد إقليمية للأدوية والأجهزة الطبية، وهو ما سيلعب دورًا في خلق نظام إيكولوجي ملائم للابتكار والإنتاج المحلي وتطوير المنتجات الطبية لمعالجة الأمراض المهملة حاليًا.