رئيس جامعة طنطا يفتتح المبنى التعليمي الجديد لـ "نوعية طنطا"

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم (الإثنين)، المبنى التعليمي الجديد لكلية التربية النوعية، بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي شعبان، عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا الامام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.









وأكد الدكتور مجدي سبع، أن المبني تم تشييده، وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية، ومجهز بأحدث أنظمة لإطفاء الحريق، ومداخل تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلي أن المبني علي مساحة ١٧٠٠ متر، مقسمة علي ثلاث أجنحة ( شرقي - أوسط- غربي) ومكون من ٦ طوابق، به ٤ مدرجات تسع ٥٠٠ طالب، و٤٠ قاعة تدريس تسع ١٥٠ طالب.





ومن جانبه أوضح الدكتور حمدي شعبان ، عميد الكلية أن المبني يحتوي علي ٦ معامل حاسب بسعة ١٥٠ جهازا، كما يحتوي علي مسرح، قاعات للسيمنار، والمناقشات، ومعرض دائم، وأستوديو، ووحدة للقياس والتقويم، و٤ وحدات تأهيل لسوق العمل لمهارات تكنولوجيا التعليم، والملابس والفنون البصرية والإعلام، بالإضافة إلي الدور الأرضي وجاري تجهيزه كوحدة للاختبارات الالكترونية، كما يحتوي علي حجرات لأعضاء هيئة التدريس، لجميع الأقسام، كما يوجد به مصلي للرجال والسيدات و٢ مصعد كهربائي، ومكتبة، مشيرا إلى أن هذا المبني سيخدم العملية التعليمية، والطلاب ويساعدنا في الحصول على الاعتماد لبرامج الكلية.



