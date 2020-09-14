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مرأة

مشوى أو مقلي .. طريقة عمل الكوردن بلو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:36 م
كوردنبلو
كوردنبلو
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لمياء الياسين
الكوردن بلو من الأطباق السهلة والسريعة التى يمكن تحضيرها بسهولة  بطرق مختلفة  إليك طريقة طريقة عمل الكوردن بلو المقلى والمشوى على طريقة أمهر الشيفات.

المقادير طريقة عمل الكوردن بلو المقلى لسالى فؤاد

2 شرائح لحم مدخن
2 صدر دجاج مخلي
2 شريحة جبن شيدر
2 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة صويا صوص
ملعقة صغيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة عسل

طريقة التحضير كوردون بلو المقلى

فى وعاء يتبل الدجاج بالمستردة و العسل، وصوص الصويا وعصير الليمون وضعيها في الثلاجة لمدة 4 ساعات.
تفرد صدور الدجاج ويتم حشوها بالجبن الشيدر سخني الشواية واطهي الدجاج لمدة 5 دقائق لكل جانب وزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج ثم لفيها ويتم وضعها فى البقسماط والبيض وتقلى.

طريقة عمل الكوردن بلو  فاطمة أبو حاتى

مقادير طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى

- 12 شريحة من صدور الدجاج
- 12 شريحة لانشون لحم.
- 12 شريحة جبنة جودة.
- 4 بيضات.
- كوب دقيق.
- 2 كوب بقسماط خشن.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ¾ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
- ½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة.
- ملح وفلفل أسود.

 طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى بالخطوات
- تبلي الدجاج و افردي شريحة الدجاج، ثم افردي فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول.
- بخلة أسنان ثبتي طرفي الرول في صينية مدهونة بالزيت رصي رولات الدجاج  و ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.
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