مشوى أو مقلي .. طريقة عمل الكوردن بلو





المقادير طريقة عمل الكوردن بلو المقلى لسالى فؤاد



2 شريحة جبن شيدر

2 ملعقة كبيرة مستردة

1 ملعقة صويا صوص

ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة عسل

طريقة التحضير كوردون بلو المقلى

تفرد صدور الدجاج ويتم حشوها بالجبن الشيدر سخني الشواية واطهي الدجاج لمدة 5 دقائق لكل جانب وزعي شرائح الجبن واللحم المدخن على صدور الدجاج ثم لفيها ويتم وضعها فى البقسماط والبيض وتقلى.



طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى

مقادير طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى

طريقة عمل الكوردن بلو فاطمة أبو حاتى بالخطوات

2 شرائح لحم مدخن2 صدر دجاج مخليفى وعاء يتبل الدجاج بالمستردة و العسل، وصوص الصويا وعصير الليمون وضعيها في الثلاجة لمدة 4 ساعات.- 12 شريحة من صدور الدجاج- 12 شريحة لانشون لحم.- 12 شريحة جبنة جودة.- 4 بيضات.- كوب دقيق.- 2 كوب بقسماط خشن.- ملعقة صغيرة بابريكا.- ¾ ملعقة صغيرة بودرة ثوم.- ½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة.- ملح وفلفل أسود.- تبلي الدجاج و افردي شريحة الدجاج، ثم افردي فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كالرول.- بخلة أسنان ثبتي طرفي الرول في صينية مدهونة بالزيت رصي رولات الدجاج و ضعي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة.