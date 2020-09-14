AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اجتماع بين حفتر واللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي في بنغازي.. تفاصيل

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:31 م
رئِيس وأعضاء اللجنة
رئِيس وأعضاء اللجنة المصرية مع المشير حفتر
Advertisements
حسام رضوان
بحث قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر اليوم، الإثنين، مع أعضاء اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وبحسب صحيفة "الوسط" الليبية، استقبل حفتر بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، اللواء أيمن بديع وعددا من أعضاء اللجنة.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على "فيسبوك" إن اللقاء خصص لمناقشة المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وبعض المواضيع المهمة المشتركة بين البلدين الشقيقين.

والتقى رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا، اللواء أيمن بديع، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة.

وناقش بديع وصالح الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك، حسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.


وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا تأتي بعد يوم من ختام الزيارة التي أجراها عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقيادات عسكرية وسياسية واجتماعية من غرب ليبيا إلى القاهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإنهاء الاحتلال التركي وهزيمة المحتل.. برلمان ومشايخ وجيش ليبيا يطالبون مصر ويمنحون جيشها حق التدخل.. الإمارات تحذر حكومة الوفاق وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

لدعم استقرارهم.. مجلس النواب الليبي يؤكد أهمية الدور المصري والسعودي والعربي

الخط الأحمر يبدد أحلام أردوغان..البرلمان الليبي وحكومة الوفاق يعلنان مبادرة لوقف إطلاق النار.. السراج يتخلى عن التحالف مع تركيا ويدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.. والرئيس السيسي يرحب بـ الانفراجة

ترشيحاتنا

بعد تعليقها البذيء.. هجوم عنيف على ريم البارودي بسبب أحمد سعد

بعد عملية تجميل أحمد سعد.. تعليق بذيء من ريم البارودي.. شاهد

إنبي يعمق جراح الأهلي بشأن التعاقد مع جلال وفؤاد فى الصيف

لماذا صلاة العصر والظهر سرية؟.. 7 أسباب لا يعرفها كثيرون

طائرة بريطانية متجهة لـ نيويورك تعلن الطوارئ.. وتصدر 7700 نداء استغاثة

زواج النجوم لا يعترف بفارق العمر .. وأمير شاهين وخطيبته يصدمان الجمهور بالسن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده.. صور تبرز رومانسية يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء

مع قرب الخريف.. دراسة تقدم نصائح وقائية من فيروس كورونا

أفلت من العقاب.. بيرلسكوني الملياردير الإيطالي سيئ السمعة ينجو بأعجوبة من كورونا | صور